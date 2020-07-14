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Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 260 тысяч
Иран с начала пандемии выявил более 260 тысяч случаев заражения COVID-19, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:13
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иран, в мире

Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 260 тысяч

13:13 14.07.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 июл – РИА Новости. Иран с начала пандемии выявил более 260 тысяч случаев заражения COVID-19, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2521 новый случай заражения коронавирусом, скончались 179 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 262 173, жертв – 13 211. При этом на данный момент выздоровели 225 270 человек.
С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. По словам президента Ирана Хасана Роухани, значительная часть людей соблюдает введенное правило.
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Кроме того, Роухани на фоне недавнего скачка смертности заявил, что Иран не может себе позволить остановить деятельность предприятий и связанную с экономикой активность, которую в текущих условиях необходимо вести с соблюдением медицинских предписаний.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных. При этом власти говорят, что страна по-прежнему переживает первую волну коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ИранВ мире
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