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Эксперт оценил изменение правил вывоза золота
Резкое падение спроса на газ стало причиной того, что доходы России от экспорта золота превысили выручку от газа, также этому способствовало и изменение в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:13
голубой поток
газпром
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РИА Новости
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353
60
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голубой поток, газпром, федеральная таможенная служба (фтс россии), центральный банк рф (цб рф), турция, экономика

Эксперт оценил изменение правил вывоза золота

13:13 14.07.2020
729
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Резкое падение спроса на газ стало причиной того, что доходы России от экспорта золота превысили выручку от газа, также этому способствовало и изменение в апреле правил вывоза золота за рубеж, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Экспорт золота из России во втором квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы и Центрального банка. По данным ФТС, в апреле-мае российские компании экспортировали золота на 3,55 миллиарда долларов, а доход от экспорта трубопроводного газа, монопольным правом на который обладает "Газпром", составил 2,4 миллиарда долларов. А по оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспортировано трубопроводного газа на 3,5 миллиарда долларов.
Золотые слитки
28 февраля, 17:28
Россия увеличила экспорт золота в 2019 году в 8,4 раза
"Данные по продажам газа за второй квартал 2020 года минимальные с 2002 года. Это в три раза меньше, чем было продано газа в первом квартале этого года и в пять раз меньше, чем в 2010 году", - сказал Деев.
Эксперт пояснил, что вызвали такую динамику падение мирового спроса на газ, которое усилила пандемия коронавируса. На этом фоне остановлены поставки газа по трубопроводу "Голубой поток" в Турцию (со ссылкой на источники об этом сообщало агентство Рейтер). Также снизилась и средняя цена газового контракта.
"По сравнению со средней ценой в 2019 году, стоимость российского топлива снизилась в два раза - 94 доллара за тысячу кубометров, что ниже точки рентабельности "Газпрома", которая составляет 105 долларов за тысячу кубометров", - отметил эксперт.
"Кроме того, в апреле изменились правила вывоза золота за рубеж - золотодобытчики и аффинажные заводы были уравнены в экспортных правах с банками, что дало возможность увеличить объемы экспорта. В дальнейшем вероятно, что продажи золота также сохранятся на высоком уровне (Россия добывает большие объемы драгметалла, а спрос на мировом рынке во время кризиса на золото очень высокий). При этом спрос на природный газ будет восстанавливаться длительное время", - заключил Деев.
Золотые слитки
Вчера, 08:33
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
133119
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Голубой потокГазпромФедеральная таможенная служба (ФТС России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ТурцияЭкономика
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