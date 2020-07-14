Эксперт оценил изменение правил вывоза золота

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Резкое падение спроса на газ стало причиной того, что доходы России от экспорта золота превысили выручку от газа, также этому способствовало и изменение в апреле правил вывоза золота за рубеж, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Экспорт золота из России во втором квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа, следует из данных Федеральной таможенной службы и Центрального банка. По данным ФТС , в апреле-мае российские компании экспортировали золота на 3,55 миллиарда долларов, а доход от экспорта трубопроводного газа, монопольным правом на который обладает " Газпром ", составил 2,4 миллиарда долларов. А по оценке ЦБ , в целом за второй квартал экспортировано трубопроводного газа на 3,5 миллиарда долларов.

"Данные по продажам газа за второй квартал 2020 года минимальные с 2002 года. Это в три раза меньше, чем было продано газа в первом квартале этого года и в пять раз меньше, чем в 2010 году", - сказал Деев.

Эксперт пояснил, что вызвали такую динамику падение мирового спроса на газ, которое усилила пандемия коронавируса. На этом фоне остановлены поставки газа по трубопроводу " Голубой поток " в Турцию (со ссылкой на источники об этом сообщало агентство Рейтер). Также снизилась и средняя цена газового контракта.

"По сравнению со средней ценой в 2019 году, стоимость российского топлива снизилась в два раза - 94 доллара за тысячу кубометров, что ниже точки рентабельности "Газпрома", которая составляет 105 долларов за тысячу кубометров", - отметил эксперт.