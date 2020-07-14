ЦИК зарегистрировал Черечня кандидатом в президенты Белоруссии

МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник зарегистрировал в качестве кандидата в президенты республики председателя Белорусской социал-демократической "Грамады" (БСДГ) Сергея Черечня, передает корреспондент РИА Новости.

Заседание ЦИК из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, прошло без СМИ и транслировалось на сайте комиссии.

Черечень родился 8 мая 1985 года в городе Кричев Могилёвской области, закончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, состоял в нескольких общественных объединениях, занимается бизнесом. Осенью 2018 года возглавил БСДГ, сменив на этом посту бывшего председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича, который сохранил за собой звание почетного председателя партии.