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ЦИК зарегистрировал Черечня кандидатом в президенты Белоруссии
Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник зарегистрировал в качестве кандидата в президенты республики председателя Белорусской социал-демократической... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:07
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ЦИК зарегистрировал Черечня кандидатом в президенты Белоруссии

13:07 14.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в Минске
Избирательный участок в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник зарегистрировал в качестве кандидата в президенты республики председателя Белорусской социал-демократической "Грамады" (БСДГ) Сергея Черечня, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание ЦИК из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, прошло без СМИ и транслировалось на сайте комиссии.
Черечень родился 8 мая 1985 года в городе Кричев Могилёвской области, закончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, состоял в нескольких общественных объединениях, занимается бизнесом. Осенью 2018 года возглавил БСДГ, сменив на этом посту бывшего председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича, который сохранил за собой звание почетного председателя партии.
Команда политика ранее сообщила, что подала в территориальные комиссии 106,5 тысячи подписей избирателей в поддержку выдвижения Черечня кандидатом в президенты (при необходимом пороге в 100 тысяч). Вместе с тем избиркомы "засчитали" ему 143 109 достоверных подписей. Штаб политика запустил онлайн-опрос на тему, стоит ли продолжать участие в избирательной кампании. В обращении к избирателям Черечень называл себя человеком, который "не опускает руки перед сложностями и не отступает даже в момент, когда оппонент оказался сильней и хитрей", и человеком, который "видит цель и готов ради этой цели сдержать серьёзный удар". В итоге в понедельник пресс-атташе политика Олег Чумаков заявил РИА Новости, что претендент не будет сниматься с выборов, так как большое количество людей выступает за продолжение его участия в президентской гонке. Глава ЦИК Лидия Ермошина "несовпадения" подписей граждан, поданных в территориальные избиркомы и признанных впоследствии достоверными, объяснила плохой координацией сборщиков подписей и предвыборных штабов.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. После регистрации кандидатом претендент на высший государственный пост может приступить к агитации, которую разрешено вести до 8 августа включительно.
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
7 июля, 14:16
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
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Сергей ЧереченьПрезидентская кампания в БелоруссииЛидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
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