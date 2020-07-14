В Кремле прокомментировали заявления Анкары о сохранении Святой Софии

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Заявления Анкары о том, что собор Святой Софии в Стамбуле сохранится как памятник ЮНЕСКО и туда смогут попасть все желающие, в Москве восприняли с удовлетворением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что общественный резонанс в Российской Федерации среди православных очень велик, и связал это с глубоким сакральным значением собора Святой Софии для православных, для всех христиан. Этим объясняется эмоциональная реакция, в том числе и реакция патриарха.
"Вместе с тем в официальном плане мы повторяли: это внутреннее дело Турецкой Республики, и мы не можем и не собираемся в него вмешиваться. Для нас важно, чтобы Айя-София как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО был сохранен в том виде, в котором он есть сейчас, и чтобы допуск в него был открыт для тех, кто приезжает в Турцию, будь то туристы или кто-то еще с иными целями. Мы слышали заявления наших турецких коллег и президента Турции, в первую очередь, о том, что Святая София будет сохранена и что доступ туда будет оставаться открытым, это вызывает удовлетворение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, устроил ли ответ Эрдогана Путину во время телефонного разговора президентов, где в частности затрагивалась ситуация вокруг Святой София.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.
Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.