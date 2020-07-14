Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200714/1574327440.html
В Кремле прокомментировали заявления Анкары о сохранении Святой Софии
Заявления Анкары о том, что собор Святой Софии в Стамбуле сохранится как памятник ЮНЕСКО и туда смогут попасть все желающие, в Москве восприняли с... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:29
религия и мировоззрение
россия
юнеско
дмитрий песков
владимир путин
стамбул
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574273886_0:255:3091:1994_1400x0_80_0_0_3b2430e283cddf0d1aaa022e68739bf4.jpg
https://ria.ru/20200714/1574291992.html
https://ria.ru/20200713/1574277554.html
И это единственно правильное решение. Радует. Ведь Святая София - это мировое достояние для людей всего Мира. Да будет Она хранима.
10
2
россия
стамбул
собор святой софии в турции
москва
анкара
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574273886_0:255:3091:1994_1400x0_80_0_0_3b2430e283cddf0d1aaa022e68739bf4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574273886_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e775bded59e4adbbc18ac51ad40574ae.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574273886_310:0:2358:2048_1400x0_80_0_0_9ea527bf92c0c3b856566b2303804b86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юнеско, дмитрий песков, владимир путин, стамбул, собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, москва, анкара, в мире

В Кремле прокомментировали заявления Анкары о сохранении Святой Софии

13:07 14.07.2020 (обновлено: 13:29 14.07.2020)
1549
© AP Photo / Lefteris PitarakisСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Собор Святой Софии в Стамбуле . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Заявления Анкары о том, что собор Святой Софии в Стамбуле сохранится как памятник ЮНЕСКО и туда смогут попасть все желающие, в Москве восприняли с удовлетворением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что общественный резонанс в Российской Федерации среди православных очень велик, и связал это с глубоким сакральным значением собора Святой Софии для православных, для всех христиан. Этим объясняется эмоциональная реакция, в том числе и реакция патриарха.
Люди возле Собора Святой Софии в Стамбуле, Турция
Вчера, 08:00
Может ли Святая София объединить русских и турок?
"Вместе с тем в официальном плане мы повторяли: это внутреннее дело Турецкой Республики, и мы не можем и не собираемся в него вмешиваться. Для нас важно, чтобы Айя-София как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО был сохранен в том виде, в котором он есть сейчас, и чтобы допуск в него был открыт для тех, кто приезжает в Турцию, будь то туристы или кто-то еще с иными целями. Мы слышали заявления наших турецких коллег и президента Турции, в первую очередь, о том, что Святая София будет сохранена и что доступ туда будет оставаться открытым, это вызывает удовлетворение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, устроил ли ответ Эрдогана Путину во время телефонного разговора президентов, где в частности затрагивалась ситуация вокруг Святой София.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.
Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.
Собор Святой Софии в Стамбуле
13 июля, 14:38Религия и мировоззрение
Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии
22000425
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеРоссияЮНЕСКОДмитрий ПесковВладимир ПутинСтамбулСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииМоскваАнкараВ мире
Популярные комментарии
И это единственно правильное решение. Радует. Ведь Святая София - это мировое достояние для людей всего Мира. Да будет Она хранима.
14 июля, 13:28
lyuda.terenteva.55
400006
Рекомендуем
Избирательный участок в Минске
ЦИК зарегистрировал Черечня кандидатом в президенты Белоруссии
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле прокомментировали слова Трутнева о работе хабаровских властей
Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых
Президент РФ Владимир Путин
Песков заявил, что Путин осведомлен о ходе дела Сафронова
Сотрудники полиции в Греции
Мечеть в Греции забросали камнями
Люди около Собора Святой Софии в Стамбуле
Турция ответила на критику Евросоюза по собору Святой Софии
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постпред Крыма посоветовал Киеву изучить российскую Конституцию
Виды Хабаровска
В Кремле считают, что Хабаровскому краю важно сохранить управляемость
Полицейский
Автомобиль в Ростове насмерть сбил женщину, которая легла на дорогу
Электронное табло с символикой евро и доллара
Официальный курс евро на среду вырос на 53 копейки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал ситуацию с делом Фургала нестандартной
Собор Святой Софии в Стамбуле
Священник РПЦ: патриарх Варфоломей символически потерял кафедру
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Президент РФ Владимир Путин
Песков прокомментировал повышенный интерес к ручке Путина на совещаниях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Эрдоган назвал изменение статуса Айя-Софии исправлением ошибки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
Лента новостейМолния