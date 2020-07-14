В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

"Я хочу напомнить, что здесь гораздо более важный смысл, чем экономический. Инициатива президента заключалась в том, чтобы эти деньги окрасить и использовать их для лекарственного обеспечения детей с орфанными заболеваниями", — прокомментировали в Кремле.