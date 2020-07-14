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В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых
Средства от повышения ставки НДФЛ для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:54
алексей кудрин
дмитрий песков
владимир путин
общество
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А сегодня в стране нет средств для лечения детей с орфанными заболеваниями?Или опять решили добродетеля упомянуть?
64
У государства много для чего нужны средства. Пусть на больных детей толстосумы раскошелятся, тем более, что для них это дополнительно небольшие суммы. А ВВП не благодетель, кем вы его столь пренебрежительно назвали, хотя в благодеяниях нет ничего позорного - как раз наоборот, но ВВП является президентом страны и от его решений во многом зависит жизнь граждан России. Странно, что некоторые личности не понимают очевидных вещей и ерничают по поводу столь своевременного решения, необходимого тяжело больным детям и их родителям. А еще более странно, что некоторые так переживают за финансы толстосумов. На жаловании у них, что ли?!
64
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg
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60
алексей кудрин, дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

13:06 14.07.2020 (обновлено: 13:54 14.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Средства от повышения ставки НДФЛ для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13 до 15 процентов для доходов сверх пяти миллионов рублей в год, а также направить вырученные деньги на помощь детям с редкими патологиями.
Председатель счетной палаты Алексей Кудрин назвал повышение НДФЛ лишенным экономического смысла.
"Я хочу напомнить, что здесь гораздо более важный смысл, чем экономический. Инициатива президента заключалась в том, чтобы эти деньги окрасить и использовать их для лекарственного обеспечения детей с орфанными заболеваниями", — прокомментировали в Кремле.
Песков также отметил, что экономический смысл в предложении президента тоже есть.
Андрей Клишас
23 июня, 18:06
Клишас прокомментировал изменение шкалы НДФЛ
2922643328
Обсудить 19
Алексей КудринДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
А сегодня в стране нет средств для лечения детей с орфанными заболеваниями?Или опять решили добродетеля упомянуть?
14 июля, 13:16
Олег 84
19311238
У государства много для чего нужны средства. Пусть на больных детей толстосумы раскошелятся, тем более, что для них это дополнительно небольшие суммы. А ВВП не благодетель, кем вы его столь пренебрежительно назвали, хотя в благодеяниях нет ничего позорного - как раз наоборот, но ВВП является президентом страны и от его решений во многом зависит жизнь граждан России. Странно, что некоторые личности не понимают очевидных вещей и ерничают по поводу столь своевременного решения, необходимого тяжело больным детям и их родителям. А еще более странно, что некоторые так переживают за финансы толстосумов. На жаловании у них, что ли?!
14 июля, 13:53
Светлана Галямина
50310010
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