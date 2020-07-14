https://ria.ru/20200714/1574327408.html
В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых
Средства от повышения ставки НДФЛ для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:06
2020-07-14T13:54
алексей кудрин
дмитрий песков
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200623/1573382714.html
Олег 84
А сегодня в стране нет средств для лечения детей с орфанными заболеваниями?Или опять решили добродетеля упомянуть?
64
Светлана Галямина
У государства много для чего нужны средства. Пусть на больных детей толстосумы раскошелятся, тем более, что для них это дополнительно небольшие суммы. А ВВП не благодетель, кем вы его столь пренебрежительно назвали, хотя в благодеяниях нет ничего позорного - как раз наоборот, но ВВП является президентом страны и от его решений во многом зависит жизнь граждан России. Странно, что некоторые личности не понимают очевидных вещей и ерничают по поводу столь своевременного решения, необходимого тяжело больным детям и их родителям. А еще более странно, что некоторые так переживают за финансы толстосумов. На жаловании у них, что ли?!
64
19
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кудрин, дмитрий песков, владимир путин, общество