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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200714/1574327377.html
Официальный курс евро на среду вырос на 53 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,93 копейки - до 80,623 рубля, курс доллара поднялся на 37,96 копейки - до 71,1275... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572362194_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a82153ca94a330e25f29483e73fdcc2c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос на 53 копейки

13:06 14.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро и доллара
Электронное табло с символикой евро и доллара
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,93 копейки - до 80,623 рубля, курс доллара поднялся на 37,96 копейки - до 71,1275 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 44,7 копейки, составив 75,4005 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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