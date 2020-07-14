https://ria.ru/20200714/1574327294.html
Власти проверят результативность очистных работ после ЧП в Норильске
Российские власти самым тщательным образом проконтролируют результативность мер по преодолению последствий разлива дизтоплива в Норильске, заявил... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:30
2020-07-14T13:30
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
дмитрий песков
норильск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), дмитрий песков, норильск
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Российские власти самым тщательным образом проконтролируют результативность мер по преодолению последствий разлива дизтоплива в Норильске
, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
На вопрос журналистов, как в Кремле смотрят на события в Норильске, Песков ответил, что последствия основной аварийной ситуации сейчас во многом ликвидированы, компания продолжает дорабатывать все нюансы в плане очистных работ.
"Наши соответствующие ведомства, Росприроднадзор
, министерства и ведомства, осуществляют контроль, который они должны осуществлять по закону. Мы знаем о еще одной аварийной ситуации. Нам известно, что там были оперативно приняты меры, ведутся тоже очистные работы. Результативность очистных работ будет самым тщательным образом контролироваться упомянутыми мной ведомствами", - добавил Песков.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей. Правительство внесло в Госдуму поправку в Бюджетный кодекс, которая позволит зачислить это возмещение в федеральный бюджет вместо местного.
На вопрос, в какой бюджет должны быть перечислены штрафы, Песков отметил, что по действующей системе речь идет о региональном бюджете. "Существуют разные точки зрения, ведется дискуссия на экспертном уровне", - добавил он.