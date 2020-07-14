Власти проверят результативность очистных работ после ЧП в Норильске

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские власти самым тщательным образом проконтролируют результативность мер по преодолению последствий разлива дизтоплива в Российские власти самым тщательным образом проконтролируют результативность мер по преодолению последствий разлива дизтоплива в Норильске , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

На вопрос журналистов, как в Кремле смотрят на события в Норильске, Песков ответил, что последствия основной аварийной ситуации сейчас во многом ликвидированы, компания продолжает дорабатывать все нюансы в плане очистных работ.

"Наши соответствующие ведомства, Росприроднадзор , министерства и ведомства, осуществляют контроль, который они должны осуществлять по закону. Мы знаем о еще одной аварийной ситуации. Нам известно, что там были оперативно приняты меры, ведутся тоже очистные работы. Результативность очистных работ будет самым тщательным образом контролироваться упомянутыми мной ведомствами", - добавил Песков.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей. Правительство внесло в Госдуму поправку в Бюджетный кодекс, которая позволит зачислить это возмещение в федеральный бюджет вместо местного.