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В Кремле не исключили эпидемиологических последствий акций в Хабаровске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможных эпидемиологических последствий после несанкционированных митингов в Хабаровском крае, пожелав... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:11
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Кремле не исключили эпидемиологических последствий акций в Хабаровске

13:03 14.07.2020 (обновлено: 13:11 14.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможных эпидемиологических последствий после несанкционированных митингов в Хабаровском крае, пожелав всем с большим вниманием относиться к своему здоровью.
"Такие акции сейчас, когда еще мы находимся на выходе из эпидемии, когда она не миновала полностью, нельзя исключать каких-то эпидемиологических последствий. В этой связи, конечно, можно только пожелать, чтобы люди с большим внимание относились к себе", - заявил Песков журналистам.
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Он подчеркнул, что только правоохранительные органы могут сделать выводы о том, были ли на митингах "какие-то организаторы или их не было, нарушалось что-то или нет".
"Здесь нужно на местах спрашивать мнение", - сказал Песков.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Несанкционированные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с субботы, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.
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Распространение нового коронавирусаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Хабаровский крайКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковХабаровскОбщество
Популярные комментарии
Вертолет и боязни нужен тем кто боится жить честной жизнью порядочного Россиянина. И хочет какой то роскошной жизни, полной садомии и бездуховности.
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