В Кремле не исключили эпидемиологических последствий акций в Хабаровске

"Такие акции сейчас, когда еще мы находимся на выходе из эпидемии, когда она не миновала полностью, нельзя исключать каких-то эпидемиологических последствий. В этой связи, конечно, можно только пожелать, чтобы люди с большим внимание относились к себе", - заявил Песков журналистам.