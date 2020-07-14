В Кремле не исключили эпидемиологических последствий акций в Хабаровске

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможных эпидемиологических последствий после несанкционированных митингов в Хабаровском крае, пожелав всем с большим вниманием относиться к своему здоровью.
"Такие акции сейчас, когда еще мы находимся на выходе из эпидемии, когда она не миновала полностью, нельзя исключать каких-то эпидемиологических последствий. В этой связи, конечно, можно только пожелать, чтобы люди с большим внимание относились к себе", - заявил Песков журналистам.
Он подчеркнул, что только правоохранительные органы могут сделать выводы о том, были ли на митингах "какие-то организаторы или их не было, нарушалось что-то или нет".
"Здесь нужно на местах спрашивать мнение", - сказал Песков.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в минувший четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Несанкционированные акции в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с субботы, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса.
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