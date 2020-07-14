https://ria.ru/20200714/1574327102.html
Правительство ведет работу по возобновлению международного авиасообщения
Правительство РФ ведет работу по возобновлению международного авиасообщения, начинаются контакты с зарубежными партнерами, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:18
2020-07-14T13:18
дмитрий песков
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
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россия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Правительство РФ ведет работу по возобновлению международного авиасообщения, начинаются контакты с зарубежными партнерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Это обсуждение постоянно ведется, во-первых, штаб работает, работает (вице-премьер Татьяна) Голикова, и правительство в этом плане продолжает работу различную, начиная от контакта с зарубежными партнерами на предмет возобновления сообщения. И, конечно же, президент получает доклады соответствующие", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент встречаться с кабмином или с премьер-министром, чтобы обсудить планы по поэтапному возобновлению международного авиасообщения.
Пресс-секретарь главы государства уточнил, что специальных встреч по этому вопросу не требуется.