Правительство ведет работу по возобновлению международного авиасообщения

"Это обсуждение постоянно ведется, во-первых, штаб работает, работает (вице-премьер Татьяна) Голикова, и правительство в этом плане продолжает работу различную, начиная от контакта с зарубежными партнерами на предмет возобновления сообщения. И, конечно же, президент получает доклады соответствующие", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент встречаться с кабмином или с премьер-министром, чтобы обсудить планы по поэтапному возобновлению международного авиасообщения.