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Правительство ведет работу по возобновлению международного авиасообщения
Правительство РФ ведет работу по возобновлению международного авиасообщения, начинаются контакты с зарубежными партнерами, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:18
дмитрий песков
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
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дмитрий песков, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия

Правительство ведет работу по возобновлению международного авиасообщения

13:18 14.07.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство РФ ведет работу по возобновлению международного авиасообщения, начинаются контакты с зарубежными партнерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это обсуждение постоянно ведется, во-первых, штаб работает, работает (вице-премьер Татьяна) Голикова, и правительство в этом плане продолжает работу различную, начиная от контакта с зарубежными партнерами на предмет возобновления сообщения. И, конечно же, президент получает доклады соответствующие", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент встречаться с кабмином или с премьер-министром, чтобы обсудить планы по поэтапному возобновлению международного авиасообщения.
Пресс-секретарь главы государства уточнил, что специальных встреч по этому вопросу не требуется.
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Дмитрий ПесковПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаРоссия
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