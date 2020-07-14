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Выяснилось, сколько туристов коронавирус лишил заранее оплаченного отдыха
Оценочное количество российских туристов, которые оплатили заранее отдых зимой и весной, но не смогли воспользоваться турами из-за пандемии COVID-19, составило... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:29
туризм
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм

Выяснилось, сколько туристов коронавирус лишил заранее оплаченного отдыха

13:27 14.07.2020 (обновлено: 13:29 14.07.2020)
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© Фото : Александр АндреевОстров Ко Хе Банан Бич
Остров Ко Хе Банан Бич
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Оценочное количество российских туристов, которые оплатили заранее отдых зимой и весной, но не смогли воспользоваться турами из-за пандемии COVID-19, составило примерно 1,5 миллиона человек, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Большая часть, две трети из них — это люди, которые запланировали, оплатили полностью или частично отдых за рубежом", — сказал она, выступая на пресс-конференции "Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ".
Ломидзе пояснила, что эта ситуация сейчас находится в зависшем состоянии, так как и путешественники, и представители туристической индустрии ждут выхода постановления правительства о продлении обязательств и о регламенте выплат тем туристам, которые заранее приобрели путевки.
"Мы надеемся, что это постановление появится на этой неделе. Это крайне важный документ, так как он практически снимет все вопросы у туристов и гарантирует им либо получение уже оплаченной поездки, либо получение средств", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.
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