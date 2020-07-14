Выяснилось, сколько туристов коронавирус лишил заранее оплаченного отдыха

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Оценочное количество российских туристов, которые оплатили заранее отдых зимой и весной, но не смогли воспользоваться турами из-за пандемии COVID-19, составило примерно 1,5 миллиона человек, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Большая часть, две трети из них — это люди, которые запланировали, оплатили полностью или частично отдых за рубежом", — сказал она, выступая на пресс-конференции "Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ".

Ломидзе пояснила, что эта ситуация сейчас находится в зависшем состоянии, так как и путешественники, и представители туристической индустрии ждут выхода постановления правительства о продлении обязательств и о регламенте выплат тем туристам, которые заранее приобрели путевки.