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В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:46
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
дмитрий песков
хабаровск
происшествия
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Вроде и сказал что то, но не ответил...))))
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, дмитрий песков, хабаровск, происшествия

В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске

13:02 14.07.2020 (обновлено: 14:46 14.07.2020)
712014
© REUTERS / Aleksandr Kolbin .Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
© REUTERS / Aleksandr Kolbin .
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае. Ключевые заявления представителя Кремля — в материале РИА Новости.
Митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала проходят в регионе с субботы, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. Главу Хабаровского края обвинили в организации убийств в 2004-2005 годах.
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"Обошлось без провокаций"

Песков отметил, что акции проходят без провокаций, иначе их пришлось бы пресекать.
"Слава богу, что их не было", — сказал представитель Кремля.
Он допустил, что в Хабаровском крае вырастут темпы заболевания коронавирусом из-за массовых акций. Исходя из этого, Песков призвал людей внимательнее относиться к здоровью.
Представитель Кремля заявил, что эмоциональный посыл жителей региона понятен, потому что ситуация "действительно весьма нестандартная и очень резонансная".
"Здесь нужно просто понять, что речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес действующего губернатора, обвинение в причастности к убийству, это очень тяжкое преступление и очень серьезное обвинение. Здесь нужно набраться терпения, следствие должно будет доказать суду эти обвинения", — сказал он.
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Что ждет Хабаровский край

Отвечая на вопрос о будущем региона, Песков отметил, что Хабаровскому краю сейчас очень важно сохранить управляемость. Он процитировал вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, который призвал власти региона продолжать выполнять все необходимые функции, несмотря на арест губернатора.
Песков отметил, что позиции Трунева и Кремля по оценке работы региональных властей совпадают. По его словам, по нескольким параметрам Хабаровский край развивается успешно, однако есть недоработки по вопросу выделения денег на строительство некоторых объектов, так как они не достроены или не построены.
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Кто будет губернатором

Представитель Кремля отметил, что вопрос о назначении врио главы Хабаровского края зависит от решения президента. Вместе с тем Песков заверил, что Владимир Путин примет во внимание все реалии, если решит назначить нового руководителя региона.
По словам Пескова, любой губернатор должен работать на благо его жителей.
"Как и во всех регионах, там (в Хабаровском крае. — Прим. ред.) огромное количество задач. Качествами, необходимыми для этого, и должен обладать любой руководитель региона", — отметил он.
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6565734477301961
Обсудить 474
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалДмитрий ПесковХабаровскПроисшествия
Популярные комментарии
Перекрыть деньги и все сразу успокоится
14 июля, 13:22
ODOleg Danilov
22172418292
Вроде и сказал что то, но не ответил...))))
14 июля, 13:14
Арсений Новиков
33940114174
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