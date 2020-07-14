Мишустин надеется выправить ситуацию в товарообороте с Белоруссией

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с белорусским коллегой Романом Головченко заявил, что белорусские партнеры успешно работали на российском рынке даже во время пандемии коронавируса, при этом он надеется к концу года выправить ситуацию в товарообороте между странами.

Головченко впервые посещает Россию в должности премьера Белоруссии . Как ожидается, главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства. В пресс-службе российского кабмина сообщали, что особое внимание будет уделено тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов.

"Конечно, с января по май немножко у нас товарооборот уменьшился, это связано с объективными причинами, в первую очередь с коронавирусной инфекцией. Кстати, характерно, что российский экспорт в Белоруссию уменьшился где-то на 31,9%, а белорусский экспорт в РФ всего на 7%. Это означает, что в этих непростых условиях наши уважаемые белорусские партнеры успешно работают на нашем рынке, что мы приветствуем. Полагаю, что совместными усилиями мы выправим ситуацию по концу года с товарооборотом", - сказал Мишустин.

При этом он отметил, что очень важно, что Головченко свой первый международный визит в качестве премьер-министра совершил в Россию, по его словам, российская сторона в этом видит подтверждение братского развития отношений между странами.

"Несмотря на коронавирус, мы находимся в постоянном диалоге с нашими белорусскими коллегами", - добавил он.

Также Мишустин передал теплый привет и наилучшие пожелания президенту Белоруссии Александру Лукашенко

О назначении главы Госкомвоенпрома Головченко на пост премьера стало известно 4 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое решение назначить Головченко тем, что это надежный человек и неплохой организатор. При этом белорусский лидер потребовал от нового состава правительства снизить зависимость от России за счет диверсификации рынков сбыта собственной продукции и, соответственно, привлечения валюты из-за рубежа. Сам Головченко также заявил, что считает первоочередной задачей избавление экономики республики от углеводородной и "иной конъюнктурной зависимости".