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Мишустин надеется выправить ситуацию в товарообороте с Белоруссией
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с белорусским коллегой Романом Головченко заявил, что белорусские партнеры успешно работали на... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:00
союзное государство
роман головченко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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роман головченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Мишустин надеется выправить ситуацию в товарообороте с Белоруссией

13:00 14.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с белорусским коллегой Романом Головченко заявил, что белорусские партнеры успешно работали на российском рынке даже во время пандемии коронавируса, при этом он надеется к концу года выправить ситуацию в товарообороте между странами.
Головченко впервые посещает Россию в должности премьера Белоруссии. Как ожидается, главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства. В пресс-службе российского кабмина сообщали, что особое внимание будет уделено тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов.
"Конечно, с января по май немножко у нас товарооборот уменьшился, это связано с объективными причинами, в первую очередь с коронавирусной инфекцией. Кстати, характерно, что российский экспорт в Белоруссию уменьшился где-то на 31,9%, а белорусский экспорт в РФ всего на 7%. Это означает, что в этих непростых условиях наши уважаемые белорусские партнеры успешно работают на нашем рынке, что мы приветствуем. Полагаю, что совместными усилиями мы выправим ситуацию по концу года с товарооборотом", - сказал Мишустин.
При этом он отметил, что очень важно, что Головченко свой первый международный визит в качестве премьер-министра совершил в Россию, по его словам, российская сторона в этом видит подтверждение братского развития отношений между странами.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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Мишустин отметил важность интеграции между Россией и Белоруссией
"Несмотря на коронавирус, мы находимся в постоянном диалоге с нашими белорусскими коллегами", - добавил он.
Также Мишустин передал теплый привет и наилучшие пожелания президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
О назначении главы Госкомвоенпрома Головченко на пост премьера стало известно 4 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое решение назначить Головченко тем, что это надежный человек и неплохой организатор. При этом белорусский лидер потребовал от нового состава правительства снизить зависимость от России за счет диверсификации рынков сбыта собственной продукции и, соответственно, привлечения валюты из-за рубежа. Сам Головченко также заявил, что считает первоочередной задачей избавление экономики республики от углеводородной и "иной конъюнктурной зависимости".
Одним из первых, кто поздравил Головченко с назначением был российский премьер Михаил Мишустин. Он подтвердил готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства, отметил важность наращивания российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Российский премьер также выразил удовлетворение развитием добрососедских, партнерских и союзнических российско-белорусских отношений, укреплением торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Он также подчеркнул успешную реализацию крупных проектов в энергетике, промышленности, в высоких технологиях и других областях.
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Союзное государствоРоман ГоловченкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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