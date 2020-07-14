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ЦИК зарегистрировал Дмитриева кандидатом в президенты Белоруссии
Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник зарегистрировал сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева кандидатом на пост... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:00
2020-07-14T13:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик белоруссии, белоруссия, в мире