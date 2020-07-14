Медведев: вакцинация от COVID-19 должна пройти одновременно по всему миру

"И вакцинация, если говорить об этом, пока еще вакцины окончательно опробованной нет, но большинство стран над ней работают, понятно, что она появится в ближайшее время. Вот хочу отметить, что, по-хорошему, она должна пройти практически одновременно во всех странах мира, а иначе просто в этом нет смысла", - сказал он в ходе международного межпартийного круглого стола с участием руководства парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19".