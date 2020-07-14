https://ria.ru/20200714/1574326813.html
Медведев: вакцинация от COVID-19 должна пройти одновременно по всему миру
Вакцинация от коронавируса должна пройти практически одновременно во всех странах мира, иначе в ней не будет смысла, заявил замруководителя Совбеза РФ,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:00
2020-07-14T13:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, общество