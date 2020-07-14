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Медведев: вакцинация от COVID-19 должна пройти одновременно по всему миру
Вакцинация от коронавируса должна пройти практически одновременно во всех странах мира, иначе в ней не будет смысла, заявил замруководителя Совбеза РФ,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:00
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, общество

Медведев: вакцинация от COVID-19 должна пройти одновременно по всему миру

13:00 14.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВакцина
Вакцина
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вакцина. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса должна пройти практически одновременно во всех странах мира, иначе в ней не будет смысла, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"И вакцинация, если говорить об этом, пока еще вакцины окончательно опробованной нет, но большинство стран над ней работают, понятно, что она появится в ближайшее время. Вот хочу отметить, что, по-хорошему, она должна пройти практически одновременно во всех странах мира, а иначе просто в этом нет смысла", - сказал он в ходе международного межпартийного круглого стола с участием руководства парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19".
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