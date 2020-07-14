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Росприроднадзор оценил сроки восстановления экологии после ЧП в Норильске
Реабилитация экологии после разлива дизтоплива в Норильске займет до десяти лет, заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:03
разлив дизельного топлива в норильске
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
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353
60
разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

Росприроднадзор оценил сроки восстановления экологии после ЧП в Норильске

13:00 14.07.2020 (обновлено: 14:03 14.07.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
© РИА Новости / МЧС РФ
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Реабилитация экологии после разлива дизтоплива в Норильске займет до десяти лет, заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Сейчас ученые заявляют — пять-десять лет. Мы ждем от них решения", — сказала Радионова журналистам.
Продукция завода РУСАЛ Саяногорск
Вчера, 10:24
"Русал" предложил сменить менеджмент "Норникеля"
В мае из-за резкой просадки опор фундамента резервуара ТЭЦ, принадлежащей компании НТЭК из группы "Норильский никель", в водоемы разлилось около 21 тысячи кубометров дизельного топлива.
Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
"Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
После инцидента на территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня. Следователи возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с оценкой.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
10 июля, 09:00
В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси
4810381211
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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