Росприроднадзор оценил сроки восстановления экологии после ЧП в Норильске

Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Реабилитация экологии после разлива дизтоплива в Светлана Радионова. Реабилитация экологии после разлива дизтоплива в Норильске займет до десяти лет, заявила руководитель Росприроднадзора

"Сейчас ученые заявляют — пять-десять лет. Мы ждем от них решения", — сказала Радионова журналистам.

В мае из-за резкой просадки опор фундамента резервуара ТЭЦ, принадлежащей компании НТЭК из группы "Норильский никель", в водоемы разлилось около 21 тысячи кубометров дизельного топлива.

Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

"Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.