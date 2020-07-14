https://ria.ru/20200714/1574326778.html
Росприроднадзор оценил сроки восстановления экологии после ЧП в Норильске
Реабилитация экологии после разлива дизтоплива в Норильске займет до десяти лет, заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:00
2020-07-14T14:03
разлив дизельного топлива в норильске
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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4
красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия