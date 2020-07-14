https://ria.ru/20200714/1574326719.html
Барабанщик The Queen выложил клип на песню про изоляцию
Барабанщик The Queen Роджер Тейлор разместил на своем YouTube-канале клип на сольную композицию "Isolation", которую сочинил во время карантина, сообщает... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:45
2020-07-14T13:45
культура
коронавирус covid-19
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queen
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, queen, италия
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости
. Барабанщик The Queen Роджер Тейлор разместил на своем YouTube-канале клип на сольную композицию "Isolation", которую сочинил во время карантина, сообщает
Classic Rock.
Саму песню музыкант записал около своего дома в Корнуолле, в сарае, который он предпочитает называть своей "комнатой в саду". Композицию он выложил в Сеть в конце июня 2020 года.
В ролике, его сняла студия Animind, есть нарисованные: Тейлор, коронавирус, часы и земной шар, а также кадры времен пандемии: врачи в масках и итальянцы с флагами на балконах.
По словам автора, это трек о COVID-19: "Я подумал, что напишу песню о том, какой рутиной можно занять день на изоляции. Мы к этому не привыкли. Это прямое отражение моих чувств в то время".
Гастроли The Queen и Адама Ламберта были перенесены. Теперь они планируются с 23 мая по 7 июля 2021 года. Группа выступит в Италии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Швейцарии, Дании и Испании.