Барабанщик The Queen выложил клип на песню про изоляцию

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Барабанщик The Queen Роджер Тейлор разместил на своем YouTube-канале клип на сольную композицию "Isolation", которую сочинил во время карантина, . Барабанщик The Queen Роджер Тейлор разместил на своем YouTube-канале клип на сольную композицию "Isolation", которую сочинил во время карантина, сообщает Classic Rock.

Саму песню музыкант записал около своего дома в Корнуолле, в сарае, который он предпочитает называть своей "комнатой в саду". Композицию он выложил в Сеть в конце июня 2020 года.

В ролике, его сняла студия Animind, есть нарисованные: Тейлор, коронавирус, часы и земной шар, а также кадры времен пандемии: врачи в масках и итальянцы с флагами на балконах.

По словам автора, это трек о COVID-19: "Я подумал, что напишу песню о том, какой рутиной можно занять день на изоляции. Мы к этому не привыкли. Это прямое отражение моих чувств в то время".