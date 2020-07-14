Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200714/1574326719.html
Барабанщик The Queen выложил клип на песню про изоляцию
Барабанщик The Queen Роджер Тейлор разместил на своем YouTube-канале клип на сольную композицию "Isolation", которую сочинил во время карантина, сообщает... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:45
культура
коронавирус covid-19
музыка
новости культуры
queen
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574324823_73:0:1787:964_1400x0_80_0_0_af5835b05d6f365a324f40cb79242eac.jpg
https://ria.ru/20200624/1573345417.html
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574324823_73:0:1787:964_1400x0_80_0_0_af5835b05d6f365a324f40cb79242eac.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574324823_288:0:1573:964_1400x0_80_0_0_ce45e3826cc1120f07906273c9608db2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574324823_448:0:1412:964_1400x0_80_0_0_99c5990e798e381adf9fb270ce85e072.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, queen, италия

Барабанщик The Queen выложил клип на песню про изоляцию

13:45 14.07.2020
133
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Барабанщик The Queen Роджер Тейлор разместил на своем YouTube-канале клип на сольную композицию "Isolation", которую сочинил во время карантина, сообщает Classic Rock.
Саму песню музыкант записал около своего дома в Корнуолле, в сарае, который он предпочитает называть своей "комнатой в саду". Композицию он выложил в Сеть в конце июня 2020 года.
В ролике, его сняла студия Animind, есть нарисованные: Тейлор, коронавирус, часы и земной шар, а также кадры времен пандемии: врачи в масках и итальянцы с флагами на балконах.
По словам автора, это трек о COVID-19: "Я подумал, что напишу песню о том, какой рутиной можно занять день на изоляции. Мы к этому не привыкли. Это прямое отражение моих чувств в то время".
Гастроли The Queen и Адама Ламберта были перенесены. Теперь они планируются с 23 мая по 7 июля 2021 года. Группа выступит в Италии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Швейцарии, Дании и Испании.
Группа Queen с солистом Фредди Меркьюри
24 июня, 02:58Культура
В честь 50-летия группы Queen выпустят почтовые марки, пишут СМИ
100001
КультураКоронавирус COVID-19МузыкаНовости культурыQueenИталия
Рекомендуем
Кадр из фильма Джокер
Тодд Филлипс опубликовал не изданные ранее кадры со съемок "Джокера"
Посетители галереи Giorgio Persano (Турин) на открытии ярмарки современного искусства Cosmoscow
Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow
Гала-концерт Песни для Аллы
Рома Зверь выступил с уличными музыкантами в Санкт-Петербурге
Продюсер Яна Рудковская
"Смотрю вам мало крови": Рудковская прокомментировала ситуацию с Дакотой
Артур Пирожков - Перетанцуй меня
Новый клип Артура Пирожкова набрал более двух миллионов просмотров
Янка Дягилева на фото Олега Зотова, Ленинград, 1989
Начались съемки фильма о рок-певице Янке Дягилевой
Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
Дженнифер Лопес рассказала, что работает над новой музыкой
Стоп-кадр трейлера сольного выступления Ника Кейва
Ник Кейв поделился трейлером своего сольного выступления в пустом зале
Скриншот мультфильма Стартрек: Нижние палубы
В Сети появился трейлер мультфильма "Стартрек: Нижние палубы"
Новая работа Banksy в Лондонском метро
Бэнкси выложил видео, на котором рисует крыс в метро
Кадр из фильма Опасный элемент
Вышел трейлер драмы "Опасный элемент" о Марии Кюри
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980)
Пятый эпизод "Звездных войн" стал лидером проката в США
Кадр из серила Ходячие мертвецы
Шоураннер "Ходячих мертвецов" раскрыла детали финала десятого сезона
Кадр из трейлера к сериалу Эмили в Париже
СМИ узнали, сериал "Эмили в Париже" с Лили Коллинз покажут на Netflix
Американский писатель Стивен Кинг
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех новелл за три доллара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
Лента новостейМолния