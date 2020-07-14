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Политика у ряда стран затмила принципы справедливости, заявил Медведев
Политика у ряда государств на фоне коронавируса затмевает принципы справедливости, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
единая россия
оон
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, дмитрий медведев, единая россия, оон, политика

Политика у ряда стран затмила принципы справедливости, заявил Медведев

12:58 14.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Политика у ряда государств на фоне коронавируса затмевает принципы справедливости, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Политика у ряда государств по-прежнему, к сожалению, затмевает принципы справедливости, принципы международного гуманитарного права. Но к сожалению, это тот опыт, с которым нам тоже наверное придется считаться. Поэтому вопрос международного сотрудничества, которое позволило бы обеспечить безопасность наших граждан в текущий сложный период, стал актуальным, как никогда ранее в новейшей истории", - сказал Медведев в ходе международного межпартийного круглого стола с участием руководства парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19".
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда
10 июля, 13:40Распространение нового коронавируса
Медведев заявил о готовности России к сотрудничеству по борьбе с COVID-19
Медведев подчеркнул, что коронавирус остается очень существенной угрозой для всего человечества. "На сегодняшнее утро заболело, по официальной статистике, 13 миллионов человек, сотни тысяч человек, к сожалению, скончались. И хотя в отдельных странах эпидемия в целом стабилизировалась, сегодня ни одно государство, подчеркиваю, ни одно государство не может чувствовать себя полностью защищенным", - сказал он.
"Казалось бы, при возникновении вот такой общей опасности приверженность всех нас таким ценностям, как солидарность и гуманизм, должны укрепляться... Тем не менее, кризис показал, что принципы глобализации, которые формировались на протяжении последних десятилетий, оказались весьма и весьма неустойчивыми, и они, скажем прямо, не сработали в этот момент", - добавил он.
Медведев отметил, что в период пандемии не получилось даже совместно откликнуться на призыв Генерального секретаря ООН об отмене санкций и других ограничительных мер в отношении тех стран, которым была нужна неотложная помощь, а именно фармацевтические препараты, медицинская техника, предметы первой необходимости.
Он также отметил, что с каждой представленной на круглом столе партией у "Единой России" сложился добрый диалог и конструктивные отношения.
"Уверен, что при наличии единой политической воли мы могли бы лучше скоординировать наши усилия, чтобы приблизить момент, когда пандемия будет побеждена, и человечество сможет развиваться в прогнозируемом сценарии", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев
9 июля, 10:27
Медведев призвал предпринять усилия для сохранения миропорядка
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевЕдиная РоссияООНПолитика
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