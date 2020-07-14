Политика у ряда стран затмила принципы справедливости, заявил Медведев

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Политика у ряда государств на фоне коронавируса затмевает принципы справедливости, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Дмитрий Медведев. Политика у ряда государств на фоне коронавируса затмевает принципы справедливости, заявил зампред Совбеза РФ, председатель " Единой России

"Политика у ряда государств по-прежнему, к сожалению, затмевает принципы справедливости, принципы международного гуманитарного права. Но к сожалению, это тот опыт, с которым нам тоже наверное придется считаться. Поэтому вопрос международного сотрудничества, которое позволило бы обеспечить безопасность наших граждан в текущий сложный период, стал актуальным, как никогда ранее в новейшей истории", - сказал Медведев в ходе международного межпартийного круглого стола с участием руководства парламентских партий на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19".

Медведев подчеркнул, что коронавирус остается очень существенной угрозой для всего человечества. "На сегодняшнее утро заболело, по официальной статистике, 13 миллионов человек, сотни тысяч человек, к сожалению, скончались. И хотя в отдельных странах эпидемия в целом стабилизировалась, сегодня ни одно государство, подчеркиваю, ни одно государство не может чувствовать себя полностью защищенным", - сказал он.

"Казалось бы, при возникновении вот такой общей опасности приверженность всех нас таким ценностям, как солидарность и гуманизм, должны укрепляться... Тем не менее, кризис показал, что принципы глобализации, которые формировались на протяжении последних десятилетий, оказались весьма и весьма неустойчивыми, и они, скажем прямо, не сработали в этот момент", - добавил он.

Медведев отметил, что в период пандемии не получилось даже совместно откликнуться на призыв Генерального секретаря ООН об отмене санкций и других ограничительных мер в отношении тех стран, которым была нужна неотложная помощь, а именно фармацевтические препараты, медицинская техника, предметы первой необходимости.

Он также отметил, что с каждой представленной на круглом столе партией у "Единой России" сложился добрый диалог и конструктивные отношения.