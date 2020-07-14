Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574326613.html
В Бельгии отметили рост числа новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бельгии выросло на 11%, говорится в сообщении бельгийского института здравоохранения Sciensano. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
евросоюз
бельгия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
бельгия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, евросоюз, бельгия, в мире

В Бельгии отметили рост числа новых случаев коронавируса

12:56 14.07.2020
429
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бельгии выросло на 11%, говорится в сообщении бельгийского института здравоохранения Sciensano.
"Число новых заражений за период с 4 по 10 июля выросло на 11% по сравнению с предыдущей неделей (с 27 июня по 3 июля)", - отметили в институте.
В среднем за этот период в Бельгии ежедневно фиксировалось 95 новых случаев заражения COVID-19. "Большинство новых заболевших - это активное население в возрасте 20-59 лет", - говорится в сообщении.
В то же время, число госпитализаций в связи с коронавирусом в Бельгии продолжает сокращаться. Также сообщается, что за период с 4 по 10 июля скончались 11 человек, у который был выявлен COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
В минувшую субботу бельгийские власти ввели обязательное ношение масок в магазинах, коммерческих центрах, кинотеатрах, концертных залах, на конференциях и в аудиториях, а также в музеях и библиотеках, местах культа, казино и в зданиях судов. Штраф для физических лиц, не соблюдающих данное правило, составит 250 евро. Коммерсанты могут быть оштрафованы на 750 евро. Систематические нарушения повлекут закрытие заведения.
Ранее обязательное ношение масок распространялось только на общественный транспорт. Вирусологи опасаются новой вспышки коронавируса из-за летних отпусков и открытия границ со странами Евросоюза, в некоторых из которых сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.
Премьер-министр страны Софи Вильмес сообщила, что данные меры будут периодически пересматриваться в зависимости от складывающейся ситуации.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
За все время пандемии в Бельгии от коронавируса скончались 9787 человек, число выявленных случаев COVID-19 приблизилось к 63 тысячам.
С 1 июля в Бельгии разрешили проводить массовые мероприятия с участием 200 человек в помещении и 400 - на открытом пространстве. Власти также согласовали открытие бассейнов, кинотеатров, концертных залов и парков аттракционов. В то же время по-прежнему остаются под запретом фестивали и дискотеки. Также не было принято решение об открытии ночных клубов. Сохраняются и ограничения на работу баров и ресторанов, которые должны закрываться не позже полуночи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
300000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвросоюзБельгияВ мире
Рекомендуем
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постпред Крыма посоветовал Киеву изучить российскую Конституцию
Анна Канопацкая
ЦИК зарегистрировал Канопацкую кандидатом в президенты Белоруссии
Карантин в Лондоне
В Великобритании медики рассказали о возможной второй волне коронавируса
Медик у машины скорой помощи
Ракова рассказала об итогах исследования заразности коронавируса
Дмитрий Медведев
Политика у ряда стран затмила принципы справедливости, заявил Медведев
Вакцина
Медведев: вакцинация от COVID-19 должна пройти одновременно по всему миру
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США за сутки выявили более 58 тысяч новых случаев коронавируса
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 260 тысяч
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин надеется выправить ситуацию в товарообороте с Белоруссией
Полицейский
Автомобиль в Ростове насмерть сбил женщину, которая легла на дорогу
Собор Святой Софии в Стамбуле
В Кремле прокомментировали заявления Анкары о сохранении Святой Софии
Геннадий Зюганов
Зюганов надеется, что власти отреагирует на ситуацию с совхозом Ленина
Избирательный участок в Минске
ЦИК зарегистрировал Дмитриева кандидатом в президенты Белоруссии
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
В ЦИК Белоруссии заявили об использовании Бабарико помощи из-за границы
Врач у окна
В Палестине умер 12-дневный младенец с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
Лента новостейМолния