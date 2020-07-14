В Бельгии отметили рост числа новых случаев коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Бельгии выросло на 11%, говорится в сообщении бельгийского института здравоохранения Sciensano.

"Число новых заражений за период с 4 по 10 июля выросло на 11% по сравнению с предыдущей неделей (с 27 июня по 3 июля)", - отметили в институте.

В среднем за этот период в Бельгии ежедневно фиксировалось 95 новых случаев заражения COVID-19. "Большинство новых заболевших - это активное население в возрасте 20-59 лет", - говорится в сообщении.

В то же время, число госпитализаций в связи с коронавирусом в Бельгии продолжает сокращаться. Также сообщается, что за период с 4 по 10 июля скончались 11 человек, у который был выявлен COVID-19.

В минувшую субботу бельгийские власти ввели обязательное ношение масок в магазинах, коммерческих центрах, кинотеатрах, концертных залах, на конференциях и в аудиториях, а также в музеях и библиотеках, местах культа, казино и в зданиях судов. Штраф для физических лиц, не соблюдающих данное правило, составит 250 евро. Коммерсанты могут быть оштрафованы на 750 евро. Систематические нарушения повлекут закрытие заведения.

Ранее обязательное ношение масок распространялось только на общественный транспорт. Вирусологи опасаются новой вспышки коронавируса из-за летних отпусков и открытия границ со странами Евросоюза , в некоторых из которых сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.

Премьер-министр страны Софи Вильмес сообщила, что данные меры будут периодически пересматриваться в зависимости от складывающейся ситуации.

За все время пандемии в Бельгии от коронавируса скончались 9787 человек, число выявленных случаев COVID-19 приблизилось к 63 тысячам.

С 1 июля в Бельгии разрешили проводить массовые мероприятия с участием 200 человек в помещении и 400 - на открытом пространстве. Власти также согласовали открытие бассейнов, кинотеатров, концертных залов и парков аттракционов. В то же время по-прежнему остаются под запретом фестивали и дискотеки. Также не было принято решение об открытии ночных клубов. Сохраняются и ограничения на работу баров и ресторанов, которые должны закрываться не позже полуночи.