ВТБ Факторинг в период пандемии поддержал системообразующие компании

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В период пандемии ВТБ Факторинг (входит в группу . В период пандемии ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ ) реализовал комплекс мер по поддержке своих клиентов – системообразующих предприятий и их поставщиков, пострадавших в результате COVID-1, сообщает пресс-служба банка. По ее данным, доля системно значимых предприятий в портфеле ВТБ Факторинг – 86%, что составляет более 180 миллиардов рублей. Общая сумма выплаченного финансирования по итогам полугодия выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 366 миллиардов рублей.

"Предложенные компанией меры включают увеличенные отсрочки платежей для дебиторов вплоть до одного года, перенос сроков платежей на 60-90 дней для поставщиков, снижение стоимости финансирования для каждой стороны благодаря гибкому распределению комиссии, упрощенное подключение к комплексным программам финансирования поставщиков и онлайн-факторингу на платформе GetFinance", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора ВТБ Факторинг Антона Мусатова, компания показала самый большой портфель на рынке по итогам первого полугодия 2020 года в размере 210 миллиардов рублей и долю рынка 31% по предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний.