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ВТБ Факторинг в период пандемии поддержал системообразующие компании
В период пандемии ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) реализовал комплекс мер по поддержке своих клиентов – системообразующих предприятий и их поставщиков,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:56
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353
60
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втб, новости компаний - экономика

ВТБ Факторинг в период пандемии поддержал системообразующие компании

12:57 14.07.2020
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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В период пандемии ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) реализовал комплекс мер по поддержке своих клиентов – системообразующих предприятий и их поставщиков, пострадавших в результате COVID-1, сообщает пресс-служба банка. По ее данным, доля системно значимых предприятий в портфеле ВТБ Факторинг – 86%, что составляет более 180 миллиардов рублей. Общая сумма выплаченного финансирования по итогам полугодия выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 366 миллиардов рублей.
"Предложенные компанией меры включают увеличенные отсрочки платежей для дебиторов вплоть до одного года, перенос сроков платежей на 60-90 дней для поставщиков, снижение стоимости финансирования для каждой стороны благодаря гибкому распределению комиссии, упрощенное подключение к комплексным программам финансирования поставщиков и онлайн-факторингу на платформе GetFinance", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора ВТБ Факторинг Антона Мусатова, компания показала самый большой портфель на рынке по итогам первого полугодия 2020 года в размере 210 миллиардов рублей и долю рынка 31% по предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний.
"Понимая уровень социальной ответственности, возложенный на нас как на лидеров рынка, и объемы системообразующих предприятий в нашем портфеле, мы расширили инструментарий коммерческого финансирования в период экономической турбулентности, изменили некоторые существенные условия в пользу бизнеса. Это позволяет нам оказывать поддержку всем нашим клиентам – системообразующим компаниям", – сказал Мусатов.
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13 июля, 19:38
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