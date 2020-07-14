Постпред Крыма посоветовал Киеву изучить российскую Конституцию

"Вопрос воссоединения Крыма с Россией решен окончательно в соответствии с волеизъявлением народа Крыма и обсуждению не подлежит. Рекомендовали бы киевским властям внимательно прочитать вступившие в силу поправки к Конституции России", - сказал РИА Новости Мурадов.