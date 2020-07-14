Постпред Крыма посоветовал Киеву изучить российскую Конституцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, комментируя инициативу МИД Украины, заявил, что вопрос воссоединения Крыма с Россией не подлежит обсуждению, и посоветовал киевским властям внимательно изучить поправки к Конституции РФ.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил членам Евросоюза, США и Великобритании поучаствовать в создании международной платформы "по деоккупации Крыма".
"Вопрос воссоединения Крыма с Россией решен окончательно в соответствии с волеизъявлением народа Крыма и обсуждению не подлежит. Рекомендовали бы киевским властям внимательно прочитать вступившие в силу поправки к Конституции России", - сказал РИА Новости Мурадов.
Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. За принятие поправок проголосовали 77,92%. Они вступили в силу 4 июля. Одна из поправок гласит, что Российская Федерация защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Все действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории государства, а также призывы к ним не допускаются.