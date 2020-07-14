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Постпред Крыма посоветовал Киеву изучить российскую Конституцию
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, комментируя инициативу МИД Украины,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:56
россия
георгий мурадов
мид украины
республика крым
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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россия, георгий мурадов, мид украины, республика крым, в мире

Постпред Крыма посоветовал Киеву изучить российскую Конституцию

12:56 14.07.2020
586
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
© РИА Новости / Антон Денисов
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Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, комментируя инициативу МИД Украины, заявил, что вопрос воссоединения Крыма с Россией не подлежит обсуждению, и посоветовал киевским властям внимательно изучить поправки к Конституции РФ.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил членам Евросоюза, США и Великобритании поучаствовать в создании международной платформы "по деоккупации Крыма".
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"Вопрос воссоединения Крыма с Россией решен окончательно в соответствии с волеизъявлением народа Крыма и обсуждению не подлежит. Рекомендовали бы киевским властям внимательно прочитать вступившие в силу поправки к Конституции России", - сказал РИА Новости Мурадов.
Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. За принятие поправок проголосовали 77,92%. Они вступили в силу 4 июля. Одна из поправок гласит, что Российская Федерация защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Все действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории государства, а также призывы к ним не допускаются.
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РоссияГеоргий МурадовМИД УкраиныРеспублика КрымВ мире
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