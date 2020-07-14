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ЦИК зарегистрировал Канопацкую кандидатом в президенты Белоруссии
Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник зарегистрировал бывшего депутата нижней палаты парламента Анну Канопацкую кандидатом на пост президента... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:52
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анна канопацкая, президентская кампания в белоруссии, цик белоруссии, белоруссия, в мире

ЦИК зарегистрировал Канопацкую кандидатом в президенты Белоруссии

12:55 14.07.2020 (обновлено: 17:52 14.07.2020)
267
© REUTERS / Vasily FedosenkoАнна Канопацкая
Анна Канопацкая
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник зарегистрировал бывшего депутата нижней палаты парламента Анну Канопацкую кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости. Трансляцию ведет ЦИК онлайн.
Заседание Центризбиркома транслируется в интернете, что связано с эпидемиологической обстановкой.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Помимо Канопацкой, документы на регистрацию кандидатами в ЦИК республики подали шесть человек. Сразу после регистрации стартует период предвыборной агитации, он продлится с 14 июля по 8 августа включительно.
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Анна КанопацкаяПрезидентская кампания в БелоруссииЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
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