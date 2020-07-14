Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574326380.html
МСП Банк одобрил кредиты на возобновление работы МСП на 2,5 млрд рублей
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с 1 июня одобрил более 2,5 миллиарда рублей финансовой поддержки под 2% годовых для возобновления деятельности субъектов РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:52
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_0:274:3072:2002_1400x0_80_0_0_570b2756b86b7404ba80c7bc78c24b1d.jpg
https://ria.ru/20200713/1574272615.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_0:274:3072:2002_1400x0_80_0_0_570b2756b86b7404ba80c7bc78c24b1d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_277:181:2766:2048_1400x0_80_0_0_c3b41fdb38eb9e17ae102fceb4e8fd6f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_478:0:2526:2048_1400x0_80_0_0_4b6e6c1a0c42b66fdad1fbd9aeac8ec8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк одобрил кредиты на возобновление работы МСП на 2,5 млрд рублей

12:52 14.07.2020
46
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с 1 июня одобрил более 2,5 миллиарда рублей финансовой поддержки под 2% годовых для возобновления деятельности субъектов МСП, пострадавших из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба банка.
Проценты по кредитным договорам в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но не уплачиваются заемщиками. При этом кредит по ставке 2% можно полностью списать, если компания сохранит 90% штата. При сохранении 80% штата списывается 50% кредита, уточняется в сообщении.
По данным пресс-службы, наиболее активно за такой поддержкой обращались в Республике Башкортостан, Краснодарском и Пермском краях. В отраслевой разбивке лидируют предприятия сферы услуг, на них приходится более 40% всех одобренных кредитов, далее идут транспортные компании и промышленные производства.
Финансовая поддержка для возобновления деятельности предоставляется компаниям из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. Для микро- и малых предприятий принадлежность к отрасли определяется по основному или дополнительному ОКВЭД, для средних – по основному ОКВЭД. Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития ("программе 8,5%"), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости, напомнили в пресс-службе банка.
"Программа кредитов под 2% - один из наиболее эффективных инструментов, посредством нее мы решаем широкий спектр вопросов, в том числе задачи по сохранению занятости, восстановлению экономической деятельности, возобновлению работы предприятий. Она появилась очень своевременно в непростой для нашей экономики период и с самого начала была востребована", - комментирует замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, которую цитирует пресс-служба Минэка.
Вывеска МСП банка
13 июля, 13:32
МСП Банк профинансировал проект по производству "здорового хлеба"
Ранее сообщалось, что 85% от суммы основного долга по кредитному договору предоставляет ВЭБ.РФ. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отмечал, что ВЭБ.РФ активно задействован в реализации правительственных мер поддержки предприятий, предоставляя поручительства под льготные кредиты на возобновление деятельности. Шувалов подчеркивал, что для организаций развития важно помочь предприятиям пройти наиболее острую фазу сжатия спроса, сохранить занятость и быстрее перейти и к этапу восстановления.
000000
Обсудить 0
Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
ВТБ Факторинг в период пандемии поддержал системообразующие компании
Вид на Тамбов
На "Тамбовской индейке" открылась вторая очередь производства
Вывеска МСП банка
МСП Банк профинансировал проект по производству "здорового хлеба"
Высотное здание гостиницы Украина, Дом Правительства РФ и небоскребы делового центра Москва-сити
Правительство поддержало проект об мерах для недобросовестных банкиров
Успенский собор на территории Тульского кремля
Изменен состав оргкомитета по подготовке к 500-летию Тульского кремля
Отделение банка ВТБ
В ВТБ Онлайн можно приобрести биржевые инвестфонды
Касса в супермаркете
Сбербанк запустил услугу оформления кредита на кассе магазина
Здание Государственной Думы РФ
Госдума ратифицировала протокол к соглашению с Венесуэлой о кредите
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова сообщила об обращениях от журналистов
Окаменелости детеныша тираннозавра
Палеонтологический парк появится в Ленобласти к 2021 году
Вид набережной Ярославля
Резидент ТОР: Ярославская область создала комфортные условия для бизнеса
Студентка на учебно-производственной ферме
Ветеринары Подмосковья изучат болезни лошадей
Аэропорт Пулково
Информация о "минировании" аэропорта "Пулково" не подтвердилась
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
В Бруклине неизвестный открыл стрельбу из машины
Река Ангара
Росгвардеец спас двух мужчин, тонувших в Ангаре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
Лента новостейМолния