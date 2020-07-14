МСП Банк одобрил кредиты на возобновление работы МСП на 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с 1 июня одобрил более 2,5 миллиарда рублей финансовой поддержки под 2% годовых для возобновления деятельности субъектов МСП, пострадавших из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба банка.

Проценты по кредитным договорам в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но не уплачиваются заемщиками. При этом кредит по ставке 2% можно полностью списать, если компания сохранит 90% штата. При сохранении 80% штата списывается 50% кредита, уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, наиболее активно за такой поддержкой обращались в Республике Башкортостан , Краснодарском и Пермском краях. В отраслевой разбивке лидируют предприятия сферы услуг, на них приходится более 40% всех одобренных кредитов, далее идут транспортные компании и промышленные производства.

Финансовая поддержка для возобновления деятельности предоставляется компаниям из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. Для микро- и малых предприятий принадлежность к отрасли определяется по основному или дополнительному ОКВЭД, для средних – по основному ОКВЭД. Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития ("программе 8,5%"), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости, напомнили в пресс-службе банка.

"Программа кредитов под 2% - один из наиболее эффективных инструментов, посредством нее мы решаем широкий спектр вопросов, в том числе задачи по сохранению занятости, восстановлению экономической деятельности, возобновлению работы предприятий. Она появилась очень своевременно в непростой для нашей экономики период и с самого начала была востребована", - комментирует замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, которую цитирует пресс-служба Минэка.