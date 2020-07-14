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ЦИК отказал Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник отказал экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации кандидатом на пост... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:26
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
цик белоруссии
белоруссия
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Чтобы выборы были самыми честными предлагают им оставить одного кандидата: Батьку. )
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Нет, у него обширный обмен опытом идет с Россией. Авторство идей неизвестно.
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ЦИК отказал Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

12:52 14.07.2020 (обновлено: 20:26 14.07.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоВалерий Цепкало
Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
Валерий Цепкало. Архивное фото
МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник отказал экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации кандидатом на пост президента, передает корреспондент РИА Новости. Трансляцию ведет ЦИК онлайн.
Как сообщила секретарь ЦИК Елена Дмухайло, безусловным основанием для отказа в регистрации Цепкало кандидатом в президенты является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, собранных в его поддержку. Вместе с тем на заседании было объявлено о технической ошибке по вине ЦИК, которая привела к тому, что подписи, собранные одним из членов инициативной группы политика в Бобруйске, не были засчитаны. Было решено учесть около 3 тысяч этих подписей, но это все равно не позволило Цепкало преодолеть барьер в 100 тысяч подписей.
Кроме того, Дмухайло отметила, что имеются несущественные несоответствия в указанных суммах доходов в декларациях Цепкало и его жены. Однако, по ее словам, есть и серьезное нарушение - супруга Цепкало не отразила в декларации имеющиеся в ее собственности акции ОАО "Приорбанк", и на этом основании комиссия также вправе отказать в регистрации.
Ранее Цекало не смог преодолеть 100-тысячный барьер по сбору достоверных подписей граждан для своей регистрации кандидатом. Так, по данным ЦИК, в поддержку выдвижения политика на выборах признаны действительными 75249 подписей, хотя после внутренней проверки командой претендента были поданы 158682. Цепкало связал это с политикой, заявил, что власти хотят "максимально ослабить или выбить из... кампании наиболее рейтинговых кандидатов". Штаб Цепкало обжаловал отбраковку значительного количества подписей граждан.
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Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Помимо Цепкало, документы на регистрацию кандидатами в ЦИК республики подали шесть человек. Сразу после регистрации стартует период предвыборной агитации, он продлится с 14 июля по 8 августа включительно.
В понедельник руководитель штаба Цепкало, Андрей Ланкин, заявил, что в случае отказа ЦИК зарегистрировать политика кандидатом президенты это решение будет обжаловано в Верховный суд республики.
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Валерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Чтобы выборы были самыми честными предлагают им оставить одного кандидата: Батьку. )
14 июля, 17:07
Aleksei Asdf
21181004
Нет, у него обширный обмен опытом идет с Россией. Авторство идей неизвестно.
14 июля, 13:40
Алексей Веселин
20200013
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