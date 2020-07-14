ЦИК отказал Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник отказал экс-главе администрации Парка высоких технологий Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник отказал экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации кандидатом на пост президента, передает корреспондент РИА Новости. Трансляцию ведет ЦИК онлайн.

Как сообщила секретарь ЦИК Елена Дмухайло, безусловным основанием для отказа в регистрации Цепкало кандидатом в президенты является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, собранных в его поддержку. Вместе с тем на заседании было объявлено о технической ошибке по вине ЦИК, которая привела к тому, что подписи, собранные одним из членов инициативной группы политика в Бобруйске, не были засчитаны. Было решено учесть около 3 тысяч этих подписей, но это все равно не позволило Цепкало преодолеть барьер в 100 тысяч подписей.

Кроме того, Дмухайло отметила, что имеются несущественные несоответствия в указанных суммах доходов в декларациях Цепкало и его жены. Однако, по ее словам, есть и серьезное нарушение - супруга Цепкало не отразила в декларации имеющиеся в ее собственности акции ОАО "Приорбанк", и на этом основании комиссия также вправе отказать в регистрации.

Ранее Цекало не смог преодолеть 100-тысячный барьер по сбору достоверных подписей граждан для своей регистрации кандидатом. Так, по данным ЦИК, в поддержку выдвижения политика на выборах признаны действительными 75249 подписей, хотя после внутренней проверки командой претендента были поданы 158682. Цепкало связал это с политикой, заявил, что власти хотят "максимально ослабить или выбить из... кампании наиболее рейтинговых кандидатов". Штаб Цепкало обжаловал отбраковку значительного количества подписей граждан.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Помимо Цепкало, документы на регистрацию кандидатами в ЦИК республики подали шесть человек. Сразу после регистрации стартует период предвыборной агитации, он продлится с 14 июля по 8 августа включительно.