Ракова рассказала об итогах исследования заразности коронавируса

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Масштабное исследование распространения заболевания среди близких контактов заболевших COVID-19 проведено в Масштабное исследование распространения заболевания среди близких контактов заболевших COVID-19 проведено в Москве , исследованы кейсы порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте с почти 107 тысячами заболевших, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник.

"Мы приняли решение запустить еще одно большое исследование – изучить степень распространения COVID-19 среди близких контактов заболевших. По итогам – среди контактных заражается каждый пятый. При этом, по результатам нашего исследования, вероятность заразиться среди людей, состоявших в тесном контакте с заболевшим, не связана с тяжестью течения COVID-19 у заболевшего, будь то бессимптомный или тяжело болеющий человек. Наша информация, построенная на масштабной выборке людей, – это порядка 335 тысяч – не подтверждает выводы Всемирной организации здравоохранения о беззаразности больных с бессимптомной формой COVID-19", - отметила вице-мэр.

Она напомнила, что по результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, число горожан с антителами к COVID-19 продолжает увеличиваться и теперь составляет 21,7%. При этом темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели – с 2,5 до 1,8%. Одновременно с этим снижается заболеваемость среди москвичей: анализ в период исследования популяционного иммунитета показал снижение доли болеющих жителей по данным ИХЛА-тестирования – с 3,9 до 3,1%, а по ПЦР-исследованиям – с 2,4% до 1,2%.

Любой житель Москвы имеет возможность записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител к заболеванию. Кроме того, почти месяц назад в Москве был запущен совместный проект с работодателями. Работодатели могут протестировать сотрудников на антитела к коронавирусной инфекции методом ИФА (ИХЛА), поучаствовав в эксперименте по созданию государственно-частного партнерства. Работодатель берет на себя расходы только по организации забора крови, а исследование проводится бесплатно за счет бюджета города.