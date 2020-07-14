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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574326267.html
Ракова рассказала об итогах исследования заразности коронавируса
Масштабное исследование распространения заболевания среди близких контактов заболевших COVID-19 проведено в Москве, исследованы кейсы порядка 335 тысяч человек, РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:51
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Ракова рассказала об итогах исследования заразности коронавируса

12:51 14.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Масштабное исследование распространения заболевания среди близких контактов заболевших COVID-19 проведено в Москве, исследованы кейсы порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте с почти 107 тысячами заболевших, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник.
"Мы приняли решение запустить еще одно большое исследование – изучить степень распространения COVID-19 среди близких контактов заболевших. По итогам – среди контактных заражается каждый пятый. При этом, по результатам нашего исследования, вероятность заразиться среди людей, состоявших в тесном контакте с заболевшим, не связана с тяжестью течения COVID-19 у заболевшего, будь то бессимптомный или тяжело болеющий человек. Наша информация, построенная на масштабной выборке людей, – это порядка 335 тысяч – не подтверждает выводы Всемирной организации здравоохранения о беззаразности больных с бессимптомной формой COVID-19", - отметила вице-мэр.
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В ВОЗ рассказали, кто менее всего подвержен коронавирусу
Она напомнила, что по результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, число горожан с антителами к COVID-19 продолжает увеличиваться и теперь составляет 21,7%. При этом темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели – с 2,5 до 1,8%. Одновременно с этим снижается заболеваемость среди москвичей: анализ в период исследования популяционного иммунитета показал снижение доли болеющих жителей по данным ИХЛА-тестирования – с 3,9 до 3,1%, а по ПЦР-исследованиям – с 2,4% до 1,2%.
Любой житель Москвы имеет возможность записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител к заболеванию. Кроме того, почти месяц назад в Москве был запущен совместный проект с работодателями. Работодатели могут протестировать сотрудников на антитела к коронавирусной инфекции методом ИФА (ИХЛА), поучаствовав в эксперименте по созданию государственно-частного партнерства. Работодатель берет на себя расходы только по организации забора крови, а исследование проводится бесплатно за счет бюджета города.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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