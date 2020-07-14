В Волгоградской области число жертв коронавируса достигло 50

ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Смерть из-за коронавируса подтверждена у двух мужчин в Волгоградской области за последние сутки, количество умерших от COVID-19 в регионе достигло 50 человек, сообщает во вторник областной оперштаб в своем Telegram-канале.
По данным оперштаба, на 14 июля в Волгоградской области зарегистрирован 7601 случай коронавирусной инфекции, в том числе 85 за последние сутки. Выписаны 4112 человека, 50 скончались, в том числе двое - за минувшие сутки.
"Оперативный штаб сообщает дополнительную информацию о двух летальных исходах, зарегистрированных за истекшие сутки: мужчина, 39 лет, проживал в Волжском… Мужчина, 82 года, проживал в Котельниковском районе", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что житель Волжского лечился самостоятельно и только при резком ухудшении самочувствия обратился в больницу, также у него были заболевания сердечно-сосудистой системы. По информации оперштаба, пожилой мужчина заразился коронавирусом от родственников, также лечился дома, а позже был госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.