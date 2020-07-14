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В Волгоградской области число жертв коронавируса достигло 50
Смерть из-за коронавируса подтверждена у двух мужчин в Волгоградской области за последние сутки, количество умерших от COVID-19 в регионе достигло 50 человек,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:51
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, волгоградская область, волжский

В Волгоградской области число жертв коронавируса достигло 50

12:51 14.07.2020
352
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Смерть из-за коронавируса подтверждена у двух мужчин в Волгоградской области за последние сутки, количество умерших от COVID-19 в регионе достигло 50 человек, сообщает во вторник областной оперштаб в своем Telegram-канале.
По данным оперштаба, на 14 июля в Волгоградской области зарегистрирован 7601 случай коронавирусной инфекции, в том числе 85 за последние сутки. Выписаны 4112 человека, 50 скончались, в том числе двое - за минувшие сутки.
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"Оперативный штаб сообщает дополнительную информацию о двух летальных исходах, зарегистрированных за истекшие сутки: мужчина, 39 лет, проживал в Волжском… Мужчина, 82 года, проживал в Котельниковском районе", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что житель Волжского лечился самостоятельно и только при резком ухудшении самочувствия обратился в больницу, также у него были заболевания сердечно-сосудистой системы. По информации оперштаба, пожилой мужчина заразился коронавирусом от родственников, также лечился дома, а позже был госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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