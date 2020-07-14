В Волгоградской области число жертв коронавируса достигло 50

По данным оперштаба, на 14 июля в Волгоградской области зарегистрирован 7601 случай коронавирусной инфекции, в том числе 85 за последние сутки. Выписаны 4112 человека, 50 скончались, в том числе двое - за минувшие сутки.

Отмечается, что житель Волжского лечился самостоятельно и только при резком ухудшении самочувствия обратился в больницу, также у него были заболевания сердечно-сосудистой системы. По информации оперштаба, пожилой мужчина заразился коронавирусом от родственников, также лечился дома, а позже был госпитализирован с двусторонней пневмонией.