Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574326164.html
В ЦИК Белоруссии заявили об использовании Бабарико помощи из-за границы
Комитет госконтроля Белоруссии располагает сведениями использования претендентом на пост президента, экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико иностранной... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:34
президентская кампания в белоруссии
белгазпромбанк
виктор бабарико
лидия ермошина
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574325045_38:0:1000:541_1400x0_80_0_0_bdd17fb63ce0cccb30c7ca9d3890c2f2.jpg
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574325045_38:0:1000:541_1400x0_80_0_0_bdd17fb63ce0cccb30c7ca9d3890c2f2.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574325045_140:0:861:541_1400x0_80_0_0_286d9ba168497cd72055080f52df8ddc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574325045_270:0:811:541_1400x0_80_0_0_0f7ced44ef2b6d67f5da87272142e205.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, лидия ермошина, белоруссия, в мире

В ЦИК Белоруссии заявили об использовании Бабарико помощи из-за границы

12:50 14.07.2020 (обновлено: 14:34 14.07.2020)
423
© Sputnik / Сергей ПушкинКандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
© Sputnik / Сергей Пушкин
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико. Архивное фото
МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Комитет госконтроля Белоруссии располагает сведениями использования претендентом на пост президента, экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико иностранной финансовой помощи, заявила во вторник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник рассматривает вопрос регистрации кандидатов в президенты.
"Госконтроль располагает достоверными сведениями о фактах использования Бабарико – лицом, выдвигаемым кандидатом в президенты, - иностранной финансовой помощи. Так, после официального увольнения с должности председателя правления Белгазпромбанка, а также до и после регистрации инициативной группы по выдвижению Бабарико кандидатом, в интересах избирательной кампании последнего использовались материальные и иные ресурсы указанного банка", - сказала Ермошина на заседании.
Она также уточнила, что Белагзпромбанк более чем на 99% принадлежит двум акционерам – "Газпрому" и Газпромбанку, то есть "это почти целиком иностранное предприятие".
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
7 июля, 14:16
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
"Сразу же могу сказать, что в соответствии с Избирательным кодексом нарушения требований в отношении участия иностранных организаций и граждан по финансированию избирательной кампании или по какому-то иному участию в ней является безусловным основанием для отказа (в регистрации - ред.) кандидатом в президенты", - заявила Ермошина.
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа.
111046
Обсудить 0
Президентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкВиктор БабарикоЛидия ЕрмошинаБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Штаб Цепкало обжалует отказ в регистрации кандидатом в президенты
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
ЦИК Белоруссии сообщил о доходах Бабарико, не указанных в декларации
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин отметил важность интеграции между Россией и Белоруссией
Анна Канопацкая
ЦИК зарегистрировал Канопацкую кандидатом в президенты Белоруссии
Терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
В аэропорт "Пулково" в Петербурге поступил звонок о минировании здания
Медик у машины скорой помощи
Ракова рассказала об итогах исследования заразности коронавируса
Избирательный участок в Минске
ЦИК зарегистрировал Дмитриева кандидатом в президенты Белоруссии
Карантин в Лондоне
В Великобритании медики рассказали о возможной второй волне коронавируса
Машина скорой помощи
В Волгоградской области число жертв коронавируса достигло 50
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о повестке визита нового премьера Белоруссии в Россию
Избирательный участок в Минске
ЦИК зарегистрировал Черечня кандидатом в президенты Белоруссии
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Постпред Крыма посоветовал Киеву изучить российскую Конституцию
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин надеется выправить ситуацию в товарообороте с Белоруссией
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
ЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты
Валерий Цепкало
ЦИК отказал Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
Лента новостейМолния