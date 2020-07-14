https://ria.ru/20200714/1574326164.html
В ЦИК Белоруссии заявили об использовании Бабарико помощи из-за границы
Комитет госконтроля Белоруссии располагает сведениями использования претендентом на пост президента, экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико иностранной... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:50
2020-07-14T14:34
президентская кампания в белоруссии
белгазпромбанк
виктор бабарико
лидия ермошина
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, лидия ермошина, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 июл - РИА Новости.
Комитет госконтроля Белоруссии
располагает сведениями использования претендентом на пост президента, экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико
иностранной финансовой помощи, заявила во вторник глава ЦИК республики Лидия Ермошина
.
Центризбирком Белоруссии
на заседании во вторник рассматривает вопрос регистрации кандидатов в президенты.
"Госконтроль располагает достоверными сведениями о фактах использования Бабарико – лицом, выдвигаемым кандидатом в президенты, - иностранной финансовой помощи. Так, после официального увольнения с должности председателя правления Белгазпромбанка, а также до и после регистрации инициативной группы по выдвижению Бабарико кандидатом, в интересах избирательной кампании последнего использовались материальные и иные ресурсы указанного банка", - сказала Ермошина на заседании.
Она также уточнила, что Белагзпромбанк более чем на 99% принадлежит двум акционерам – "Газпрому" и Газпромбанку, то есть "это почти целиком иностранное предприятие".
"Сразу же могу сказать, что в соответствии с Избирательным кодексом нарушения требований в отношении участия иностранных организаций и граждан по финансированию избирательной кампании или по какому-то иному участию в ней является безусловным основанием для отказа (в регистрации - ред.) кандидатом в президенты", - заявила Ермошина.
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа.