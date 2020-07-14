В ЦИК Белоруссии заявили об использовании Бабарико помощи из-за границы

Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник рассматривает вопрос регистрации кандидатов в президенты.

"Госконтроль располагает достоверными сведениями о фактах использования Бабарико – лицом, выдвигаемым кандидатом в президенты, - иностранной финансовой помощи. Так, после официального увольнения с должности председателя правления Белгазпромбанка, а также до и после регистрации инициативной группы по выдвижению Бабарико кандидатом, в интересах избирательной кампании последнего использовались материальные и иные ресурсы указанного банка", - сказала Ермошина на заседании.

Она также уточнила, что Белагзпромбанк более чем на 99% принадлежит двум акционерам – "Газпрому" и Газпромбанку, то есть "это почти целиком иностранное предприятие".

"Сразу же могу сказать, что в соответствии с Избирательным кодексом нарушения требований в отношении участия иностранных организаций и граждан по финансированию избирательной кампании или по какому-то иному участию в ней является безусловным основанием для отказа (в регистрации - ред.) кандидатом в президенты", - заявила Ермошина.