Мишустин отметил важность интеграции между Россией и Белоруссией

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с белорусским коллегой Романом Головченко обратил внимание на важность интеграции между РФ и Белоруссией: это позволит создать качественно новые условия в экономической сфере.
Головченко впервые посещает Россию в должности премьера Белоруссии. Как ожидается, главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства. В пресс-службе российского кабмина сообщали, что особое внимание будет уделено тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов.
“Хотел бы обратить особое внимание на важность углубления интеграции в рамках Союзного государства. Это наше такое серьезное достояние совместное, гарантирующее гражданам России и Белоруссии широкие экономические и гуманитарные права. И раскрытие созидательного потенциала союзного договора позволит нам создать, я считаю, качественно новые условия для экономического взаимодействия и развития крупных совместных проектов”, - сказал Мишустин.
В качестве примера он привел строительство в Белоруссии атомной электростанции.
О назначении главы Госкомвоенпрома Головченко на пост премьера стало известно 4 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое решение назначить Головченко тем, что это надежный человек и неплохой организатор. При этом белорусский лидер потребовал от нового состава правительства снизить зависимость от России за счет диверсификации рынков сбыта собственной продукции и, соответственно, привлечения валюты из-за рубежа. Сам Головченко также заявил, что считает первоочередной задачей избавление экономики республики от углеводородной и "иной конъюнктурной зависимости".
Одним из первых, кто поздравил Головченко с назначением, был российский премьер Михаил Мишустин. Он подтвердил готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства, отметил важность наращивания российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Российский премьер также выразил удовлетворение развитием добрососедских, партнерских и союзнических российско-белорусских отношений, укреплением торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Он также подчеркнул успешную реализацию крупных проектов в энергетике, промышленности, в высоких технологиях и других областях.