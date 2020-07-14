Мишустин отметил важность интеграции между Россией и Белоруссией

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с белорусским коллегой Романом Головченко обратил внимание на важность интеграции между РФ и Белоруссией : это позволит создать качественно новые условия в экономической сфере.

Головченко впервые посещает Россию в должности премьера Белоруссии. Как ожидается, главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства. В пресс-службе российского кабмина сообщали, что особое внимание будет уделено тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов.

“Хотел бы обратить особое внимание на важность углубления интеграции в рамках Союзного государства. Это наше такое серьезное достояние совместное, гарантирующее гражданам России и Белоруссии широкие экономические и гуманитарные права. И раскрытие созидательного потенциала союзного договора позволит нам создать, я считаю, качественно новые условия для экономического взаимодействия и развития крупных совместных проектов”, - сказал Мишустин.

В качестве примера он привел строительство в Белоруссии атомной электростанции.

О назначении главы Госкомвоенпрома Головченко на пост премьера стало известно 4 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое решение назначить Головченко тем, что это надежный человек и неплохой организатор. При этом белорусский лидер потребовал от нового состава правительства снизить зависимость от России за счет диверсификации рынков сбыта собственной продукции и, соответственно, привлечения валюты из-за рубежа. Сам Головченко также заявил, что считает первоочередной задачей избавление экономики республики от углеводородной и "иной конъюнктурной зависимости".