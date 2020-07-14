Мишустин рассказал о повестке визита нового премьера Белоруссии в Россию

Головченко впервые посещает Россию в должности премьера Белоруссии. Как ожидается, главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов отношений двух стран и интеграции в рамках Союзного государства. В пресс-службе российского кабмина сообщали, что особое внимание будет уделено взаимодействию в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов.

"В ходе вашего визита будут подписаны очень важные документы. Это, в первую очередь, сооружение Белорусской АЭС и сотрудничество в нефтяной сфере. Мы, я надеюсь, сегодня все соответствующие документы оформим и выпустим", - сказал Мишустин, добавив, что убежден в успешности и конструктивности предстоящих переговоров.