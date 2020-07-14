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Мишустин рассказал о повестке визита нового премьера Белоруссии в Россию
Москва и Минск в ходе визита премьера Белоруссии Романа Головченко в Россию подпишут очень важные документы по сооружению Белорусской АЭС и сотрудничеству в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:46
союзное государство
роман головченко
белорусская аэс
михаил мишустин
москва
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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роман головченко, белорусская аэс, михаил мишустин, москва, минск, белоруссия, в мире

Мишустин рассказал о повестке визита нового премьера Белоруссии в Россию

12:46 14.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва и Минск в ходе визита премьера Белоруссии Романа Головченко в Россию подпишут очень важные документы по сооружению Белорусской АЭС и сотрудничеству в нефтяной сфере, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Головченко впервые посещает Россию в должности премьера Белоруссии. Как ожидается, главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов отношений двух стран и интеграции в рамках Союзного государства. В пресс-службе российского кабмина сообщали, что особое внимание будет уделено взаимодействию в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов.
"В ходе вашего визита будут подписаны очень важные документы. Это, в первую очередь, сооружение Белорусской АЭС и сотрудничество в нефтяной сфере. Мы, я надеюсь, сегодня все соответствующие документы оформим и выпустим", - сказал Мишустин, добавив, что убежден в успешности и конструктивности предстоящих переговоров.
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Союзное государствоРоман ГоловченкоБелорусская АЭСМихаил МишустинМоскваМинскБелоруссияВ мире
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