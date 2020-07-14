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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574325868.html
В Великобритании медики рассказали о возможной второй волне коронавируса
Около 120 тысяч человек могут скончаться после заражения коронавирусом в Великобритании во время второй волны распространения заболевания, которая ожидается... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T13:31
англия
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коронавирус covid-19
воз
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англия, коронавирус covid-19, воз, великобритания, в мире

В Великобритании медики рассказали о возможной второй волне коронавируса

12:48 14.07.2020 (обновлено: 13:31 14.07.2020)
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© РИА Новости / Мария ТабакКарантин в Лондоне
Карантин в Лондоне
© РИА Новости / Мария Табак
Карантин в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Около 120 тысяч человек могут скончаться после заражения коронавирусом в Великобритании во время второй волны распространения заболевания, которая ожидается этой зимой, если не будут предприняты серьезные меры по контролю распространения вируса, следует из данных исследования Академии медицинских наук Великобритании.
"Согласно моделированию сценария, число случаев госпитализации и летальных исходов достигнет пика в январе и феврале 2021 года, аналогично или даже хуже первой волны весной 2020 года …, число смертей в медицинских учреждениях (кроме домов престарелых) между сентябрем 2020 года и июнем 2021 может достигнуть 119 900", - говорится в материале Академии. Однако отмечается, что эти расчеты не учитывают возможные меры властей по борьбе с распространением COVID-19.
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В докладе подчеркивается, что предсказать "поведение" вируса в ближайшие месяцы достаточно сложно, однако в пользу мрачного прогноза говорят объективные обстоятельства: холодная погода, люди проводят больше времени в помещениях, на зиму приходится пик заболеваний другими вирусами и, соответственно, повышается нагрузка на Национальную службу здравоохранения (NHS).
Именно поэтому, настаивают авторы доклада, к возможной второй волне британское правительство должно начать готовиться уже сейчас.
Среди рекомендуемых мер: расширение возможностей для отслеживания контактов заболевших, вакцинация от гриппа наиболее уязвимых слоев населения, обеспечение больниц и домов престарелых всем необходимым защитным оборудованием, а также выделение в больницах и домах престарелых "чистых" зон для предотвращения распространения инфекции.
Число умерших в Соединенном Королевстве от коронавируса приближается к 45 тысячам, количество заболевших превысило 290 тысяч. Однако последние недели оба показателя стабильно снижаются, что дало правительству возможность постепенно снимать ограничения: помимо магазинов, успели открыться рестораны и пабы, парикмахерские и маникюрные салоны, с 25 июля откроются спортивные залы и бассейны. При этом ужесточаются правила ношения масок: с 24 июля маски станут обязательными в магазинах Англии, на транспорте они обязательны уже месяц.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнглияКоронавирус COVID-19ВОЗВеликобританияВ мире
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