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В госпитали в КБР поступило оборудование на 67 миллионов рублей
Новое медицинское оборудование на общую сумму 67 миллионов рублей поступило в три госпиталя в Кабардино-Балкарии, где лечат пациентов с коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:42
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, общество

В госпитали в КБР поступило оборудование на 67 миллионов рублей

12:42 14.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
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НАЛЬЧИК, 14 июл – РИА Новости. Новое медицинское оборудование на общую сумму 67 миллионов рублей поступило в три госпиталя в Кабардино-Балкарии, где лечат пациентов с коронавирусом, сообщает региональный минздрав.
"Продолжается оснащение медицинских учреждений, на базе которых развернуты госпитали. Поставлено 90 новых прикроватных мониторов на сумму 67 миллионов рублей для реанимаций госпиталей ГКБ №1, Центра СПИД, ЦРБ Прохладного", - говорится в сообщении в аккаунте министерства в Instagram.
Отмечается, что оборудование приобретено за счет федеральных средств. "Мониторы пациента предназначены для длительного непрерывного контроля в реальном времени одного или нескольких основных жизненных параметров состояния человека, что обеспечивает раннюю диагностику возникающих осложнений в процессе лечения", - уточняет минздрав.
В Кабардино-Балкарии выявлены 5645 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 5034 человека, в госпиталях находится 731 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - ОбществоОбщество
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