В госпитали в КБР поступило оборудование на 67 миллионов рублей

Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске

НАЛЬЧИК, 14 июл – РИА Новости. Новое медицинское оборудование на общую сумму 67 миллионов рублей поступило в три госпиталя в Новое медицинское оборудование на общую сумму 67 миллионов рублей поступило в три госпиталя в Кабардино-Балкарии , где лечат пациентов с коронавирусом, сообщает региональный минздрав.

"Продолжается оснащение медицинских учреждений, на базе которых развернуты госпитали. Поставлено 90 новых прикроватных мониторов на сумму 67 миллионов рублей для реанимаций госпиталей ГКБ №1, Центра СПИД, ЦРБ Прохладного", - говорится в сообщении в аккаунте министерства в Instagram.

Отмечается, что оборудование приобретено за счет федеральных средств. "Мониторы пациента предназначены для длительного непрерывного контроля в реальном времени одного или нескольких основных жизненных параметров состояния человека, что обеспечивает раннюю диагностику возникающих осложнений в процессе лечения", - уточняет минздрав.

В Кабардино-Балкарии выявлены 5645 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра, выздоровели 5034 человека, в госпиталях находится 731 пациент.