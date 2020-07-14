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Онлайн-конференция депутата Александра Хинштейна
16 июля в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра ХИНШТЕЙНА.
2020-07-14T12:41
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1574325614.jpg?1594719718
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция депутата Александра Хинштейна

12:41 14.07.2020
35
16 июля в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра ХИНШТЕЙНА.
Задать вопрос

Над какими законопроектами работали депутаты Комитета в рамках текущей сессии? Какие из этих проектов направлены на противодействие влиянию пандемии, поддержку населения и пострадавших отраслей? Какие инициативы были предложены Комитетом? Как оценивается борьба с фейками в российском информационном поле? Какова актуальная ситуация в медиа и IT-секторе? Какие меры на законодательном уровне возможны в случае второй волны COVID-19? Каковы главные выводы из сложившейся ситуации?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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