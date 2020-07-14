Онлайн-конференция депутата Александра Хинштейна

Над какими законопроектами работали депутаты Комитета в рамках текущей сессии? Какие из этих проектов направлены на противодействие влиянию пандемии, поддержку населения и пострадавших отраслей? Какие инициативы были предложены Комитетом? Как оценивается борьба с фейками в российском информационном поле? Какова актуальная ситуация в медиа и IT-секторе? Какие меры на законодательном уровне возможны в случае второй волны COVID-19? Каковы главные выводы из сложившейся ситуации?