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Около 30 жителей Пермского края вернулись на родину из-за рубежа
Около 30 жителей Пермского края вернулись на родину в период с 9 по 13 июля из Испании, Франции, ОАЭ и Азербайджана, сообщили региональные власти. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:41
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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Около 30 жителей Пермского края вернулись на родину из-за рубежа

12:41 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ПЕРМЬ, 14 июл - РИА Новости. Около 30 жителей Пермского края вернулись на родину в период с 9 по 13 июля из Испании, Франции, ОАЭ и Азербайджана, сообщили региональные власти.
"Накануне 10 человек​ вернулись в Пермь​ из Дубая. Граждан доставили в краевую столицу автобусом из аэропорта Екатеринбурга. Также за последние дни возвращены семь туристов из Испании, трое из Франции и шестеро из Азербайджана", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе министерства информационного развития корреспонденту РИА Новости пояснили, что из Испании пермяки прибыли в Москву 9 и 10 июля на рейсах из Барселоны и Аликанте. Из Франции (Ницца и Париж) самолет приземлился в столичном аэропорту 11 июля, из Азербайджана - 12 июля. Сейчас все прилетевшие из этих стран жители Пермского края находятся на обсервации в Московской области.
Жители Перми и Пермского района, приземлившиеся в начале этой недели в аэропорту Екатеринбурга, доставлены на автобусах по домам для прохождения карантина. У всех взяты тесты на COVID-19, уточнили власти.
По информации региональных властей, во время введения в апреле режима самоизоляции за границей оставались 860 пермяков в 82 странах, около 550 из них уже вернулись домой.
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По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4543 случая заражения COVID-19, в том числе 69 за последние сутки, выздоровели 3446 пациентов, 167 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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