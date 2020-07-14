Около 30 жителей Пермского края вернулись на родину из-за рубежа

ПЕРМЬ, 14 июл - РИА Новости. Около 30 жителей Пермского края вернулись на родину в период с 9 по 13 июля из Испании, Франции, ОАЭ и Азербайджана, сообщили региональные власти.
"Накануне 10 человек вернулись в Пермь из Дубая. Граждан доставили в краевую столицу автобусом из аэропорта Екатеринбурга. Также за последние дни возвращены семь туристов из Испании, трое из Франции и шестеро из Азербайджана", - говорится в сообщении.
В пресс-службе министерства информационного развития корреспонденту РИА Новости пояснили, что из Испании пермяки прибыли в Москву 9 и 10 июля на рейсах из Барселоны и Аликанте. Из Франции (Ницца и Париж) самолет приземлился в столичном аэропорту 11 июля, из Азербайджана - 12 июля. Сейчас все прилетевшие из этих стран жители Пермского края находятся на обсервации в Московской области.
Жители Перми и Пермского района, приземлившиеся в начале этой недели в аэропорту Екатеринбурга, доставлены на автобусах по домам для прохождения карантина. У всех взяты тесты на COVID-19, уточнили власти.
По информации региональных властей, во время введения в апреле режима самоизоляции за границей оставались 860 пермяков в 82 странах, около 550 из них уже вернулись домой.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4543 случая заражения COVID-19, в том числе 69 за последние сутки, выздоровели 3446 пациентов, 167 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.