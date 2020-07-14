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В Тульской области число жертв коронавируса превысило 160
Пять пациентов в возрасте от 48 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:35
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В Тульской области число жертв коронавируса превысило 160

12:35 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТула
Тула
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тула. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Пять пациентов в возрасте от 48 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 161, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 42 человека.
"Пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы и Белева в возрасте от 48 до 84 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7629 человек, выздоровели 6227 пациентов. Всего в регионе скончался 161 пациент с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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