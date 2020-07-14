Автомобиль в Ростове насмерть сбил женщину, которая легла на дорогу

Инцидент произошел ночью в минувшие выходные в районе дома 3/1 по проспекту Шолохова.

На видео, размещенном в одном из Telegram-каналов, видно, как человек выходит на середину проезжей части и ложится на дорогу. Через некоторое время его на скорости переезжает автомобиль, отбрасывая на несколько метров.