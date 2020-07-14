Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574325133.html
Автомобиль в Ростове насмерть сбил женщину, которая легла на дорогу
Автомобиль насмерть сбил женщину, которая легла на проезжую часть в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:32
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1400x0_80_0_0_61e77732857846bc21796e8cf7ae29f9.jpg
https://ria.ru/20200706/1573948620.html
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1400x0_80_0_0_61e77732857846bc21796e8cf7ae29f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_af8df46a14b4cf1f4ab2be06507f3285.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:1291:1291_1400x0_80_0_0_ff6c3e9cabf9b61c87cd4dbb46fc1db0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростов-на-дону, происшествия

Автомобиль в Ростове насмерть сбил женщину, которая легла на дорогу

12:32 14.07.2020
4295
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил женщину, которая легла на проезжую часть в Ростове-на-Дону.
Инцидент произошел ночью в минувшие выходные в районе дома 3/1 по проспекту Шолохова.
"Водитель 1991 года рождения, по предварительной информации, допустил наезд на пешехода, женщину 1965 года рождения, которая находилась на проезжей части в неустановленном месте, без цели ее перехода", - сообщил журналистам представитель УГИБДД России по Ростовской области.
В результате ДТП женщина скончалась на месте.
На видео, размещенном в одном из Telegram-каналов, видно, как человек выходит на середину проезжей части и ложится на дорогу. Через некоторое время его на скорости переезжает автомобиль, отбрасывая на несколько метров.
ДТП в Черемховском районе Иркутской области
6 июля, 12:49
Умерла девочка, пострадавшая в ДТП на трассе "Сибирь"
100112355
Обсудить 0
Ростов-на-ДонуПроисшествия
Рекомендуем
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Сотрудники полиции в Греции
Мечеть в Греции забросали камнями
Ная Ривера
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу нашли мертвой в озере
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе по "деоккупации"
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Спящая девушка
Врач рассказала, как спать в жару без кондиционера
Прохожий в Москве
Названы признаки умных людей
Велосипедист на Пушкинском мосту в Москве
Велосипедист преодолел более пяти тысяч километров на пути в Крым
Река Ангара
Росгвардеец спас двух мужчин, тонувших в Ангаре
Самолет в небе над международным аэропортом Шереметьево
Мишустин рассказал, как будут принимать решения по международным рейсам
Здание Государственной Думы РФ
Госдума ратифицировала протокол к соглашению с Венесуэлой о кредите
Взрыв на пути российско-турецкого конвоя на трассе М4 недалеко от сирийского города Ариха в провинции Идлиб
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
Лента новостейМолния