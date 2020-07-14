https://ria.ru/20200714/1574325099.html
Госдума ратифицировала протокол к соглашению с Венесуэлой о кредите
Госдума во вторник ратифицировала протокол к соглашению между правительствами РФ и Венесуэлы о предоставлении республике государственного кредита от 8 декабря... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:32
2020-07-14T12:32
госдума рф
венесуэла
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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госдума рф, венесуэла, экономика
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Госдума
во вторник ратифицировала протокол к соглашению между правительствами РФ и Венесуэлы
о предоставлении республике государственного кредита от 8 декабря 2011 года.
"По состоянию на 8 августа 2018 года общая сумма задолженности венесуэльской стороны перед российской стороной по соглашению включает следующие категории обязательств:... консолидированная задолженность в сумме 3 118 423 507,13 доллара США; проценты, начисленные на консолидированную задолженность в соответствии с пунктом 3 статьи 5 соглашения в период с 12 января 2018 года до даты подписания настоящего протокола, включая обе даты, в сумме 217 250 171,00 доллара США", - говорится в тексте протокола.
Отмечается также, что основной долг погашается венесуэльской стороной в соответствии с графиком, приведенным в приложении к протоколу, являющемся его неотъемлемой частью. Причем первый платеж в погашение основного долга осуществляется 30 сентября 2018 года или ранее, в случае если на специальном счете, открытом в соответствии с пунктом 1 статьи 5 протокола, сумма денежных средств будет достаточной для осуществления указанного платежа.
Согласно графику погашения задолженности, последний платеж запланирован на 30 сентября 2026 года, его сумма составит 342 147 373,41 доллара.