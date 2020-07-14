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Госдума приняла пакет законов о "народном" бюджетировании
Госдума приняла два закона, создающих правовую основу для развития практики реализации проектов инициативного ("народного") бюджетирования на муниципальном... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:29
госдума рф
владимир путин
общество
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госдума рф, владимир путин, общество

Госдума приняла пакет законов о "народном" бюджетировании

12:29 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума приняла два закона, создающих правовую основу для развития практики реализации проектов инициативного ("народного") бюджетирования на муниципальном уровне.
Президент России Владимир Путин ранее поручил в пять раз увеличить финансирование проектов, предложенных жителями.
Первый закон из двух принятых вносит изменения в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", которые позволят гражданам определять, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Местные жители смогут участвовать в разработке инициативных проектов, направленных на решение местных проблем, имеющих для них приоритетное значение. После общественного обсуждения эти проекты будут вноситься в местную администрацию, причем обязательным элементом станет общественный контроль за их реализацией.
Инициатором внесения такого проекта может выступить группа численностью не менее десяти человек, достигших 16 лет, но муниципальным образованиям предоставляется право уменьшать ее минимальную численность. До внесения проекта в местную администрацию он должен быть рассмотрен и обсужден на сходе, собрании или конференции граждан. В случае внесения в администрацию нескольких проектов, в том числе с постановкой аналогичных приоритетных проблем, их отбор будет осуществляться на конкурсной основе.
Здание Государственной Думы РФ
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Второй закон вносит изменения в Бюджетный кодекс, которые наделяют Минфин России полномочиями осуществлять методическое обеспечение планирования и исполнения расходов региональных и местных бюджетов на реализацию таких инициативных проектов и формирования информации о соответствующем бюджете в доступной и понятной для граждан форме.
Кроме того, каждому инициативному проекту с 1 января 2021 года будет присваиваться уникальный код классификации расходов бюджетов. А добровольные платежи юридических и физических лиц для реализации таких проектов будут относиться к неналоговым доходам бюджетов и направляться только на реализацию инициатив жителей о решении конкретных вопросов местного значения.
Изменения в закон о местном самоуправлении должны вступить в силу с 1 января 2021 года, а в БК - через месяц после официального опубликования, за исключением нормы о коде классификации.
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