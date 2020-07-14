ЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты

МИНСК, 14 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка . Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.

Сейчас Бабарико находится в СИЗО белорусского КГБ по " делу Белгазпромбанка ". Тем не менее ранее представители политика подали в ЦИК документы на его участие в выборах. В интервью РИА Новости глава Центризбиркома Лидия Ермошина сообщала, что при одобрении кандидатуры будут учитывать в том числе легальность полученных доходов.

"В Центральную комиссию поступило письмо Комитета государственного контроля Республики Беларусь. В декларации не отражены находящиеся в его (Бабарико) фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур", — заявила Ермошина на сегодняшнем заседании.

Кроме того, по данным Комитета госконтроля, Бабарико получал финансовую помощь из-за границы. Как отметила глава ЦИК, Белгазпромбанк более чем на 99% принадлежит двум акционерам — "Газпрому" и Газпромбанку, то есть "это почти целиком иностранное предприятие".

"Лично мое предложение — отказать в регистрации кандидатом в президенты Бабарико Виктору Дмитриевичу в связи с несоответствием представленной декларации о доходах и имуществе и в связи с тем, что в работе по его выдвижению на пост кандидата в президенты участвовали иностранные организации", — заключила Ермошина, остальные члены комиссии ее поддержали.

По итогу заседания ЦИК одобрил кандидатуры пяти человек на пост главы республики:

— бывшего депутата нижней палаты парламента бывшего депутата нижней палаты парламента Анны Канопацк ой; — сопредседателя общественного объединения "Говори правду" сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева — председателя Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергея Черечня; председателя Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергея Черечня; — ой (безработная, супруга популярного белорусского видеоблогера); Светланы Тихановск ой (безработная, супруга популярного белорусского видеоблогера); — действующего президента Александра Лукашенко. действующего президента Александра Лукашенко.

Помимо Бабарико, в регистрации отказали экс-главе администрации "Парка высоких технологий" Валерию Цепкало (он собирается обжаловать это решение в суде).

Выборы назначены на 9 августа. Агитация стартует сегодня и продлится до 8 августа.

Задержание Бабарико

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял 20 лет, прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Позже Бабарико задержали вместе с сыном, который руководит его инициативной группой по выдвижению на выборы. Они оба находятся в СИЗО КГБ. Всего по делу Белгазпромбанка проходят около 20 человек, в том числе топ-менеджеры.

По словам самого Бабарико, действия властей носят заказной политический характер в связи с выборами. Однако глава Комитета госконтроля Иван Тертель утверждал, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентская гонка между собой никак не связаны.