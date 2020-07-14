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ЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты
Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:42
лидия ермошина
белоруссия
президентская кампания в белоруссии
виктор бабарико
цик белоруссии
в мире
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Интересная ситуация: и в СНГ, и в Беларуси все оппозиционеры постоянно становятся преступниками. Видимо, это показывает, что правопорядочный гражданин против власти не пойдет. xD
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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лидия ермошина, белоруссия, президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, цик белоруссии, в мире

ЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты

12:32 14.07.2020 (обновлено: 15:42 14.07.2020)
30435
© Sputnik / Виктор ТолочкоКандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 14 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась зарегистрировать экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас Бабарико находится в СИЗО белорусского КГБ по "делу Белгазпромбанка". Тем не менее ранее представители политика подали в ЦИК документы на его участие в выборах. В интервью РИА Новости глава Центризбиркома Лидия Ермошина сообщала, что при одобрении кандидатуры будут учитывать в том числе легальность полученных доходов.
"В Центральную комиссию поступило письмо Комитета государственного контроля Республики Беларусь. В декларации не отражены находящиеся в его (Бабарико) фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур", — заявила Ермошина на сегодняшнем заседании.
Кроме того, по данным Комитета госконтроля, Бабарико получал финансовую помощь из-за границы. Как отметила глава ЦИК, Белгазпромбанк более чем на 99% принадлежит двум акционерам — "Газпрому" и Газпромбанку, то есть "это почти целиком иностранное предприятие".
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"Лично мое предложение — отказать в регистрации кандидатом в президенты Бабарико Виктору Дмитриевичу в связи с несоответствием представленной декларации о доходах и имуществе и в связи с тем, что в работе по его выдвижению на пост кандидата в президенты участвовали иностранные организации", — заключила Ермошина, остальные члены комиссии ее поддержали.
По итогу заседания ЦИК одобрил кандидатуры пяти человек на пост главы республики:
бывшего депутата нижней палаты парламента Анны Канопацкой;
сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева;
председателя Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергея Черечня;
Светланы Тихановской (безработная, супруга популярного белорусского видеоблогера);
действующего президента Александра Лукашенко.
Помимо Бабарико, в регистрации отказали экс-главе администрации "Парка высоких технологий" Валерию Цепкало (он собирается обжаловать это решение в суде).
Выборы назначены на 9 августа. Агитация стартует сегодня и продлится до 8 августа.
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Задержание Бабарико

В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял 20 лет, прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Позже Бабарико задержали вместе с сыном, который руководит его инициативной группой по выдвижению на выборы. Они оба находятся в СИЗО КГБ. Всего по делу Белгазпромбанка проходят около 20 человек, в том числе топ-менеджеры.
По словам самого Бабарико, действия властей носят заказной политический характер в связи с выборами. Однако глава Комитета госконтроля Иван Тертель утверждал, что уголовные дела против топ-менеджеров Белгазпромбанка и президентская гонка между собой никак не связаны.
Белорусские правозащитные организации признали Бабарико и других задержанных членов его инициативной группы политическими заключенными.
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Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
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Лидия ЕрмошинаБелоруссияПрезидентская кампания в БелоруссииВиктор БабарикоЦИК БелоруссииВ мире
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Aleksei Asdf
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Интересная ситуация: и в СНГ, и в Беларуси все оппозиционеры постоянно становятся преступниками. Видимо, это показывает, что правопорядочный гражданин против власти не пойдет. xD
14 июля, 12:44
Aleksei Asdf
311710164
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