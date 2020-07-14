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Госдума приняла закон о выплатах семьям погибших федеральных госслужащих
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о единовременной выплате семьям погибших федеральных госслужащих, имевших награды РФ или... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:27
госдума рф
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госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

Госдума приняла закон о выплатах семьям погибших федеральных госслужащих

12:27 14.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о единовременной выплате семьям погибших федеральных госслужащих, имевших награды РФ или поощренных президентом или правительством, в том числе посмертно.
Изменения вносятся в отдельные законодательные акты РФ по вопросам государственной службы.
Инициативой предусматривается включить в федеральные законы, регулирующие вопросы прохождения государственной службы в федеральных государственных органах, положения о выплате единовременного поощрения членам семей погибших (умерших) федеральных госслужащих, награжденных госнаградами или поощренных президентом, правительством РФ. На такие выплаты смогут претендовать родственники работников прокуратуры, Следственного комитета, органов внутренних дел, сотрудников МЧС и военнослужащих.
В тексте документа отмечается, что у родственников умершего госслужащего будет полгода на подачу заявления на такую выплату, ее начисление предлагается производить в течение месяца со дня обращения.
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