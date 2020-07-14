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Эксперт надеется, что Египет не станет вмешиваться в конфликт в Ливии
Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий Зинин, комментируя заявления парламента Ливии, заседающего на востоке страны и... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:25
халифа хафтар
абдель фаттах ас-сиси
триполи
ливия
в мире
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халифа хафтар, абдель фаттах ас-сиси, триполи, ливия, в мире

Эксперт надеется, что Египет не станет вмешиваться в конфликт в Ливии

12:25 14.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБойцы оппозиции наблюдают с холма за боем за ходом боев за город Бин Джавад
Бойцы оппозиции наблюдают с холма за боем за ходом боев за город Бин Джавад
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Бойцы оппозиции наблюдают с холма за боем за ходом боев за город Бин Джавад. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий Зинин, комментируя заявления парламента Ливии, заседающего на востоке страны и разрешившего Египту вмешаться в ливийский конфликт, выразил надежду, что Каир не станет это делать.
"Эти заявления носят пропагандистки-психологический характер, идет борьба. Главное, чтобы заявления остались заявлениями и не превращались в реальные действия… Идет игра на нервах: кто кого-то сможет пропагандистски, психологически продавить и обезоружить", - сказал Зинин РИА Новости.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет. Ранее парламент Ливии - палата представителей, которая заседает на востоке страны, - разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский конфликт.
По словам Зинина, ситуация осложняется тем, что на стороне правительства Триполи активно действует Турция, которая не скрывает своих намерений и открыто заявляет, что армия Халифы Хафтара должна отдать Сирт и Тобрук.
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"Поэтому сейчас восточный полюс в Тобруке обеспокоен тем, что возникнет военная ситуация при поддержке Турции и ее наемников, которая может поменять баланс сил, поскольку на востоке страны находятся основные нефтяные месторождения, сейчас контролируемые правительством Хафтара. Поэтому ливийский парламент и разрешил Египту, с которым у властей Тобрука развитые отношения, вмешаться в этот конфликт", - пояснил эксперт.
В конце июня президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
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Халифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиТриполиЛивияВ мире
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