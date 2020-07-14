Эксперт надеется, что Египет не станет вмешиваться в конфликт в Ливии

Бойцы оппозиции наблюдают с холма за боем за ходом боев за город Бин Джавад. Архивное фото

Бойцы оппозиции наблюдают с холма за боем за ходом боев за город Бин Джавад

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий Зинин, комментируя заявления парламента Ливии, заседающего на востоке страны и разрешившего Египту вмешаться в ливийский конфликт, выразил надежду, что Каир не станет это делать.

"Эти заявления носят пропагандистки-психологический характер, идет борьба. Главное, чтобы заявления остались заявлениями и не превращались в реальные действия… Идет игра на нервах: кто кого-то сможет пропагандистски, психологически продавить и обезоружить", - сказал Зинин РИА Новости.

Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара , которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция , а ЛНА - Египет . Ранее парламент Ливии - палата представителей, которая заседает на востоке страны, - разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский конфликт.

По словам Зинина, ситуация осложняется тем, что на стороне правительства Триполи активно действует Турция, которая не скрывает своих намерений и открыто заявляет, что армия Халифы Хафтара должна отдать Сирт и Тобрук.

"Поэтому сейчас восточный полюс в Тобруке обеспокоен тем, что возникнет военная ситуация при поддержке Турции и ее наемников, которая может поменять баланс сил, поскольку на востоке страны находятся основные нефтяные месторождения, сейчас контролируемые правительством Хафтара. Поэтому ливийский парламент и разрешил Египту, с которым у властей Тобрука развитые отношения, вмешаться в этот конфликт", - пояснил эксперт.