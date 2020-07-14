ЦИК Белоруссии сообщил о доходах Бабарико, не указанных в декларации

Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник рассматривает вопрос регистрации кандидатов в президенты.

"Вместе с тем, в Центральную комиссию поступило письмо Комитета государственного контроля Республики Беларусь. В декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур - ООО "ПриватЛизинг", "Системы обработки информации" и "Правовой диалог"", - сказала Ермошина на заседании.

Согласно данным, которые озвучила Ермошина, Бабарико "непосредственно создал и руководил деятельностью организованной преступной группы из числа бывших и действующих руководителей Белгазпромбанка". Члены этой преступной группы, по словам главы комиссии, зарегистрировали в оффшорной юрисдикции британских Виргинских островов со счетами в банках Кипра, а также других государств, "сеть подконтрольных так называемых фирм-прокладок, через которые осуществлял вывод за рубеж и последующую легализацию средств, полученных преступным путем, в том числе от указанных выше белорусских субъектов хозяйствования". "Деятельность организованной преступной группы носила системный устойчивый характер, по тщательно проработанной схеме осуществлялись прокачки финансовых средств в размерах, превышающих десятки миллионов долларов, полученные таким образом незаконные доходы присваивались Бабарико, а также по его указанию передавались иным членам преступной группы", - сказала глава ЦИК.

Она указала также, что неправомерная деятельность Бабарико подтверждается изъятыми документальными материалами, вещественными доказательствами, а также "показаниями лиц, причастных к деятельности ОПГ". "Установлено, что часть прибыли от функционирования указанных белорусских субъектов хозяйствования выводилась в виде дивидендов на счета иностранной компании в Латвии, после чего – в адрес ее единственного учредителя… со счетами на Кипре и Литве", - сообщила Ермошина.

Согласно данным Комитета госконтроля, всего в 2009-2019 годах на данные латвийские структуры партнерами организации перечислено около 9 миллионов долларов дивидендов, отправителями дивидендов значились системы обработки информации "ПриватЛизинг" и "Правовой диалог".

"После поступления денежных средств на счета латвийских коммерческих структур, с целью сокрытия источников их происхождения и фактов обналичивания, участники организованной преступной группы выводили их на сеть подконтрольных оффшорных структур, что подтверждается полученными в ходе расследования уголовного дела материалами – договоры, выписки по счетам, иные юридически значимые документы", - рассказала глава комиссии.

Она продолжила, что Бабарико также являлся владельцем иностранных оффшорных компаний на британских Виргинских островах, на счетах которых "через цепочку посреднических организаций аккумулировались денежные средства с этих организаций – "ПриватЛизинг", "Системы обработки информации" и "Правовой диалог".

По словам Ермошиной, со счетов трех оффшорных структур Бабарико "лично производил оплату за приобретение недвижимого имущества за рубежом, дорогостоящих картин, часов, драгоценностей". В частности, по данным компетентных органов Боснии и Герцеговины, в 2008-2012 годах за счет оффшорной структуры Бабарико перечислено свыше 232 тысяч долларов, которые в 2008-2014 годах потрачены в коммерческих торговых центрах Вильнюса, рассказала глава ЦИК.

Кроме того, Ермошина сообщила, что путем оплаты со счета принадлежащей Бабарико оффшорной компании в Турции были "приобретены по договору от 2009 года двое апартаментов".

"Установлены факты поступления в 2016-2017 годах на счета принадлежащей Бабарико оффшорной компании денежных средств от иностранной компании … по договору за сдачу в аренду находящейся в его собственности недвижимости в Республике Кипр… Об этом всем не говорится в декларации", - подчеркнула глава ЦИК.