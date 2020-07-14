https://ria.ru/20200714/1574324483.html
Изменен состав оргкомитета по подготовке к 500-летию Тульского кремля
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:23
2020-07-14T12:23
ольга любимова
500-летие тульского кремля
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
правительство рф
тульская область
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ольга любимова, 500-летие тульского кремля, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, правительство рф, тульская область
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля. Согласно документу, оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
В состав комитета вошли министр культуры Ольга Любимова, замминистра просвещения Виктор Басюк, замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков, замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина, директор департамента регионального развития Минэкономразвития Игорь Егоров, директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Денис Молчанов.
Ответственным секретарем оргкомитета назначена заместитель директора департамента культуры спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Ольга Королева.
Также, согласно распоряжению, из состава оргкомитета исключены министр юстиции России Константин Чуйченко, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский и ряд других лиц.