Изменен состав оргкомитета по подготовке к 500-летию Тульского кремля

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменении состава организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля. Согласно документу, оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В состав комитета вошли министр культуры Ольга Любимова, замминистра просвещения Виктор Басюк, замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков, замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина, директор департамента регионального развития Минэкономразвития Игорь Егоров, директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Денис Молчанов.

Ответственным секретарем оргкомитета назначена заместитель директора департамента культуры спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Ольга Королева.