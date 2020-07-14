В Баку заявили о гибели двух офицеров из-за обстрела со стороны Армении

БАКУ, 14 июл — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о гибели двух офицеров в результате обстрела со стороны армянских военных.
"В ночь с 13 на 14 июля в Товузском районе продолжались ожесточенные бои. <...> Генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев убиты <...> утром", — сказал заместитель главы военного ведомства, генерал-лейтенант Карим Валиев.
В Ереване также сообщили о жертвах среди офицерского состава.
"В результате обстрела со стороны противника на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы смертельные ранения получили майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян", — написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли шестеро азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о двух жертвах.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.