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В Баку заявили о гибели двух офицеров из-за обстрела со стороны Армении
Минобороны Азербайджана заявило о гибели двух офицеров в результате обстрела со стороны армянских военных. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:25
грузия
азербайджан
армения
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
Вот не было и снова .... здесь русский дух, здесь русью пахнет.
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Лично возглавили атаку. Пистолет в руке и открытый в крике рот. И тут прилетело. Нечего генералам делать на передовой, не их уровень.
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грузия
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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грузия, азербайджан, армения, в мире

В Баку заявили о гибели двух офицеров из-за обстрела со стороны Армении

12:20 14.07.2020 (обновлено: 16:25 14.07.2020)
46121
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоеннослужащие Вооруженных сил Азербайджана
Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана
© Фото : Минобороны Азербайджана
Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 14 июл — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о гибели двух офицеров в результате обстрела со стороны армянских военных.
"В ночь с 13 на 14 июля в Товузском районе продолжались ожесточенные бои. <...> Генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев убиты <...> утром", — сказал заместитель главы военного ведомства, генерал-лейтенант Карим Валиев.
В Ереване также сообщили о жертвах среди офицерского состава.
"В результате обстрела со стороны противника на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы смертельные ранения получили майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян", — написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
13 июля, 11:15
Эксперт объяснил обострение конфликта между Ереваном и Баку
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли шестеро азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о двух жертвах.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
Армянские военные
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
861512562996
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ГрузияАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
Вот не было и снова .... здесь русский дух, здесь русью пахнет.
14 июля, 13:05
Дмитрий Пушков
431059041
Лично возглавили атаку. Пистолет в руке и открытый в крике рот. И тут прилетело. Нечего генералам делать на передовой, не их уровень.
14 июля, 12:42
Naum Vygodsky
1462004
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