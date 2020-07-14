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В Палестине умер 12-дневный младенец с коронавирусом
Самая молодая жертва коронавируса, младенец в возрасте 12 дней из города Хеврон, скончался во вторник в Палестине, общее число умерших достигло 45, сообщил... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
палестина
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, палестина, в мире

В Палестине умер 12-дневный младенец с коронавирусом

12:20 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна
Врач у окна
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач у окна. Архивное фото
ГАЗА, 14 июл - РИА Новости. Самая молодая жертва коронавируса, младенец в возрасте 12 дней из города Хеврон, скончался во вторник в Палестине, общее число умерших достигло 45, сообщил минздрав в заявлении для прессы.
"Младенец в возрасте 12 дней скончался сегодня в районе Ятта в Хевроне, став самой молодой жертвой коронавируса в Палестине", - говорится в заявлении минздрава.
"Общее число инфицированных в Палестине составило 7441, в том числе 16 пациентов в настоящий момент находятся в реанимации. Число умерших с таким диагнозом выросло сегодня до 45", - отмечается в заявлении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПалестинаВ мире
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