В ОП призвали рассказать о планах ликвидации ущерба аварии в Норильске

Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске. Архивное фото

Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия должна не просто ликвидировать последствия разлива топлива в Россия должна не просто ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске , но и публично рассказать всему миру, как это будет происходить, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина.

Россия, как напомнила Шаройкина, в 2021 году становится председателем Арктического совета, в который входит еще восемь стран.

"Для нас принципиально важно не просто ликвидировать последствия и сохранить уникальную экосистему региона, но и публично всему миру рассказать о том, что будет происходить, как это будет происходить", - рассказала член ОП РФ в рамках круглого стола "Авария в Норильске: экологический ущерб и программы по восстановлению".

Природа, воздух, вода и земля, по словам Шаройкиной, принадлежат не отдельно взятым компаниям, а людям.

"Россия отвечает, наверное, в целом перед человечеством за ту сохранность природных ресурсов, которые есть у нее", - отметила Шаройкина.