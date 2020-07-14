https://ria.ru/20200714/1574324221.html
В ОП призвали рассказать о планах ликвидации ущерба аварии в Норильске
Россия должна не просто ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске, но и публично рассказать всему миру, как это будет происходить, считает... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:19
2020-07-14T12:19
разлив дизельного топлива в норильске
общественная палата рф
норильск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, общественная палата рф, норильск, общество
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Россия должна не просто ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске
, но и публично рассказать всему миру, как это будет происходить, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина.
Россия, как напомнила Шаройкина, в 2021 году становится председателем Арктического совета, в который входит еще восемь стран.
"Для нас принципиально важно не просто ликвидировать последствия и сохранить уникальную экосистему региона, но и публично всему миру рассказать о том, что будет происходить, как это будет происходить", - рассказала член ОП РФ в рамках круглого стола "Авария в Норильске: экологический ущерб и программы по восстановлению".
Природа, воздух, вода и земля, по словам Шаройкиной, принадлежат не отдельно взятым компаниям, а людям.
"Россия отвечает, наверное, в целом перед человечеством за ту сохранность природных ресурсов, которые есть у нее", - отметила Шаройкина.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. ГМК считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.