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Депутат заявил о важности перехода к цифровым технологиям в образовании
Переходить полностью к цифровизации в образовании не нужно, но необходимо уже сейчас, не дожидаясь следующей чрезвычайной ситуации, довести до высокого уровня... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:18
госдума рф
александр хинштейн
андрей турчак
образование - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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госдума рф, александр хинштейн, андрей турчак, образование - общество

Депутат заявил о важности перехода к цифровым технологиям в образовании

12:18 14.07.2020
150
© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Переходить полностью к цифровизации в образовании не нужно, но необходимо уже сейчас, не дожидаясь следующей чрезвычайной ситуации, довести до высокого уровня все технологии, к которым пришлось прибегать в период пандемии коронавируса, заявил глава комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Нет необходимости уходить полностью в цифру. Закончится это печальное время, дети вернутся за парты. Но нам не нужно ожидать следующей чрезвычайной ситуации. Нам нужно дошлифовать то, что было сделано, уже сейчас", - сказал Хинштейн на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.
При организации дистанционного обучения в пандемию возникла проблема недостаточного уровня интернет-соединения в регионах РФ, отметил Хинштейн. Он попросил Минцифры представить "объективную картину" о том, где именно на территории страны не хватало трафика.
Депутат также предложил вице-спикеру СФ Андрею Турчаку подготовить конкретный набор предложений о том, как доработать и дошлифовать весь существующий на сегодняшний день объем цифровых технологий, которые применяются в образовании.
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"Очевидно, нам надо заранее продумать и какой-то ситуационный центр. Потому что в наших условиях сейчас ситуационного центра развернуто не было. Объективно не хватало на это сил и возможности. Но на будущее я продумал бы вариант типового ситуационного центра, который можно было бы модернизировать под (конкретную) задачу", - добавил Хинштейн.
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Госдума РФАлександр ХинштейнАндрей ТурчакОбразование - Общество
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