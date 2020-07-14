Депутат заявил о важности перехода к цифровым технологиям в образовании

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Переходить полностью к цифровизации в образовании не нужно, но необходимо уже сейчас, не дожидаясь следующей чрезвычайной ситуации, довести до высокого уровня все технологии, к которым пришлось прибегать в период пандемии коронавируса, заявил глава комитета Переходить полностью к цифровизации в образовании не нужно, но необходимо уже сейчас, не дожидаясь следующей чрезвычайной ситуации, довести до высокого уровня все технологии, к которым пришлось прибегать в период пандемии коронавируса, заявил глава комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн

"Нет необходимости уходить полностью в цифру. Закончится это печальное время, дети вернутся за парты. Но нам не нужно ожидать следующей чрезвычайной ситуации. Нам нужно дошлифовать то, что было сделано, уже сейчас", - сказал Хинштейн на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

При организации дистанционного обучения в пандемию возникла проблема недостаточного уровня интернет-соединения в регионах РФ, отметил Хинштейн. Он попросил Минцифры представить "объективную картину" о том, где именно на территории страны не хватало трафика.

Депутат также предложил вице-спикеру СФ Андрею Турчаку подготовить конкретный набор предложений о том, как доработать и дошлифовать весь существующий на сегодняшний день объем цифровых технологий, которые применяются в образовании.