Глава РФПИ рассказал о поставках "Авифавира" за рубеж

"Авифавир" закупают не только соседи России — Беларусь и Казахстан, — но и Колумбия, Бразилия, Болгария, Мексика, Саудовская Аравия, Перу и многие другие. Заявки на закупку направили более 50 стран", — написал Дмитриев в колонке для Newsweek.