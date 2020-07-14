Глава РФПИ рассказал о поставках "Авифавира" за рубеж

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Несколько стран Латинской Америки, Саудовская Аравия и Болгария закупили российский препарат для лечения COVID-19 "Авифавир", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Авифавир" производства РФПИ и "ХимРар" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире лекарством против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.
Третьего июня его включили в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой инфекции: он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.
В начале июля РФПИ и "ХимРар" начали поставлять препарат на экспорт, в июне его отправили в Белоруссию.
Он добавил, что для удовлетворения внутреннего и мирового спроса производство лекарства увеличили до 300 тысяч курсов в месяц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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