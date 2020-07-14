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Распространение нового коронавируса
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Глава РФПИ рассказал о поставках "Авифавира" за рубеж
Несколько стран Латинской Америки, Саудовская Аравия и Болгария закупили российский препарат для лечения COVID-19 "Авифавир", заявил глава Российского фонда... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
латинская америка
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
саудовская аравия
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Ну в России как обычно, не так уж и необходимы эти лекарства...
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латинская америка
саудовская аравия
болгария
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572829406_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_b5dd2ad2423fdbfbacae8b6748cdf045.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, саудовская аравия, болгария, в мире

Глава РФПИ рассказал о поставках "Авифавира" за рубеж

12:17 14.07.2020 (обновлено: 12:39 14.07.2020)
5846
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Несколько стран Латинской Америки, Саудовская Аравия и Болгария закупили российский препарат для лечения COVID-19 "Авифавир", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Авифавир" производства РФПИ и "ХимРар" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире лекарством против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.
Третьего июня его включили в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой инфекции: он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.
В начале июля РФПИ и "ХимРар" начали поставлять препарат на экспорт, в июне его отправили в Белоруссию.

"Авифавир" закупают не только соседи России — Беларусь и Казахстан, — но и Колумбия, Бразилия, Болгария, Мексика, Саудовская Аравия, Перу и многие другие. Заявки на закупку направили более 50 стран", — написал Дмитриев в колонке для Newsweek.

Он добавил, что для удовлетворения внутреннего и мирового спроса производство лекарства увеличили до 300 тысяч курсов в месяц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевЛатинская АмерикаРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоСаудовская АравияБолгарияВ мире
Популярные комментарии
Ну в России как обычно, не так уж и необходимы эти лекарства...
14 июля, 14:01
Семен Семеныч
17000116
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