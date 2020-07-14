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В Афганистане при взрыве погибли пять человек
По меньшей мере пять человек, в их числе женщины и дети, погибли и 11 получили ранения при взрыве в афганской провинции Кабул, сообщает телеканал Tolo News со... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:16
кабул (провинция)
афганистан
в мире
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353
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кабул (провинция), афганистан, в мире

В Афганистане при взрыве погибли пять человек

12:16 14.07.2020
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© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии
© AP Photo / Rahmat Gul
Военнослужащие афганской национальной армии. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек, в их числе женщины и дети, погибли и 11 получили ранения при взрыве в афганской провинции Кабул, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти
Отмечается, что взрыв произошел утром во вторник: машина подорвалась на придорожном фугасе в деревне Джегдалак уезда Суроби.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
14 июня, 13:52
Кабул согласился провести предварительный этап переговоров с талибами
Ни одна из действующих в стране вооруженных группировок пока не взяла ответственность за взрыв.
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Кабул (провинция)АфганистанВ мире
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