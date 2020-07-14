https://ria.ru/20200714/1574323559.html
В Госдуме поделились планами работы над проектами по реализации поправок
Часть законопроектов, направленных на реализацию новых норм конституции РФ, будет представлена в ближайшее время, но основная работа над инициативами придется... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:10
2020-07-14T12:10
голосование по поправкам в конституцию
павел крашенинников
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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павел крашенинников, госдума рф, общество
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Часть законопроектов, направленных на реализацию новых норм конституции РФ, будет представлена в ближайшее время, но основная работа над инициативами придется на осеннюю сессию Госдумы
, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
.
Ранее он заявлял, что в связи с принятыми поправками в конституцию предстоит изменить около 100 законов. Во вторник Госдума рассмотрит первый законопроект, направленный на реализацию положений конституции. Проектом предлагается признавать экстремизмом отчуждение территорий РФ.
"Я думаю, что вот эта сотня законопроектов, первым из которых является сегодняшний текст проекта (о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ - ред.), будет наполняться, и мы, конечно, в ближайшее время увидим еще новые законопроекты. Но основная часть нашей работы будет, конечно, в осеннюю сессию", - сказал Крашенинников журналистам во вторник.