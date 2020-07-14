В Госдуме поделились планами работы над проектами по реализации поправок

Ранее он заявлял, что в связи с принятыми поправками в конституцию предстоит изменить около 100 законов. Во вторник Госдума рассмотрит первый законопроект, направленный на реализацию положений конституции. Проектом предлагается признавать экстремизмом отчуждение территорий РФ.

"Я думаю, что вот эта сотня законопроектов, первым из которых является сегодняшний текст проекта (о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ - ред.), будет наполняться, и мы, конечно, в ближайшее время увидим еще новые законопроекты. Но основная часть нашей работы будет, конечно, в осеннюю сессию", - сказал Крашенинников журналистам во вторник.