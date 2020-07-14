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"Норникель" объяснил окрашивание воды, разлившейся на Надеждинском заводе
Разлившаяся оборотная вода на Надеждинском заводе в Норильске не вышла за пределы предприятия и стала красной уже на земле из-за отложений оксида железа,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:10
норильский никель
красноярский край
норильск
происшествия
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норильский никель, красноярский край, норильск, происшествия

"Норникель" объяснил окрашивание воды, разлившейся на Надеждинском заводе

12:10 14.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевНадеждинский металлургический завод
Надеждинский металлургический завод
© РИА Новости / Александр Кряжев
Надеждинский металлургический завод. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 июл – РИА Новости. Разлившаяся оборотная вода на Надеждинском заводе в Норильске не вышла за пределы предприятия и стала красной уже на земле из-за отложений оксида железа, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норильского никеля".
Ранее на YouTube-канале "Норильчане" появилось видео, на котором запечатлен разлив воды красного цвета в производственной зоне предприятия. В подписи к видео сообщается, что, предположительно, на территории Надеждинского металлургического завода в районе цеха производства элементарной серы произошла утечка отходов производства.
В пресс-службе компании "Норильский никель" подтвердили, что инцидент имел место, однако утечки не было. "Не было утечки. На трубопроводе был небольшой свищ, что и привело к небольшому разливу на территории предприятия. Вода окрасилась в такой цвет уже на земле, так как на самой территории отложения оксида железа. За пределы предприятия вода не попала", - сказал собеседник агентства.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.
Отделение сгущения измельчительно-флотационного цеха Талнахской обогатительной фабрики ОАО ГМК Норильский никель
13 июля, 12:52
"Норникель" уволил руководство Талнахской фабрики из-за сброса воды
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Норильский никельКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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