"Норникель" объяснил окрашивание воды, разлившейся на Надеждинском заводе

Ранее на YouTube-канале "Норильчане" появилось видео, на котором запечатлен разлив воды красного цвета в производственной зоне предприятия. В подписи к видео сообщается, что, предположительно, на территории Надеждинского металлургического завода в районе цеха производства элементарной серы произошла утечка отходов производства.

В пресс-службе компании "Норильский никель" подтвердили, что инцидент имел место, однако утечки не было. "Не было утечки. На трубопроводе был небольшой свищ, что и привело к небольшому разливу на территории предприятия. Вода окрасилась в такой цвет уже на земле, так как на самой территории отложения оксида железа. За пределы предприятия вода не попала", - сказал собеседник агентства.