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Туризм
https://ria.ru/20200714/1574323487.html
Россия вошла в тройку популярных у украинцев стран для летнего отдыха
Граждане Украины чаще всего интересуются возможностью путешествий в Венгрию, Турцию и Россию для летнего отдыха, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:10
туризм
россия
дмитрий кулеба
хорватия
украина
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хорватия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, дмитрий кулеба, хорватия, украина

Россия вошла в тройку популярных у украинцев стран для летнего отдыха

12:10 14.07.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Сочи
Отдыхающие в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Отдыхающие в Сочи. Архивное фото
КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Граждане Украины чаще всего интересуются возможностью путешествий в Венгрию, Турцию и Россию для летнего отдыха, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник.
"На первом месте по количеству уникальных просмотров (информации о стране для въезда - ред.) Венгрия. Мы связываем популярность Венгрии именно с возможностями транзита в направлении Балкан, где есть Хорватия, Черногория, Албания, направления морского отдыха, который пользуется спросом у украинцев. На втором месте у нас Турция. Понятно, что страна популярна среди туристов. Наши граждане продолжают ездить туда на отдых. На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в Российскую Федерацию летом", - заявил Кулеба на брифинге.
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По его словам, на четвертом и пятом местах по популярности Польша и Германия соответственно. Кулеба сказал, что пока граждане Украины могут поехать в 25 стран, которые открыли свои границы для иностранцев после улучшения ситуации с коронавирусом.
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ТуризмРоссияДмитрий КулебаХорватияУкраина
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