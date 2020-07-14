Россия вошла в тройку популярных у украинцев стран для летнего отдыха

КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Граждане Украины чаще всего интересуются возможностью путешествий в Венгрию, Турцию и Россию для летнего отдыха, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник.
"На первом месте по количеству уникальных просмотров (информации о стране для въезда - ред.) Венгрия. Мы связываем популярность Венгрии именно с возможностями транзита в направлении Балкан, где есть Хорватия, Черногория, Албания, направления морского отдыха, который пользуется спросом у украинцев. На втором месте у нас Турция. Понятно, что страна популярна среди туристов. Наши граждане продолжают ездить туда на отдых. На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в Российскую Федерацию летом", - заявил Кулеба на брифинге.
По его словам, на четвертом и пятом местах по популярности Польша и Германия соответственно. Кулеба сказал, что пока граждане Украины могут поехать в 25 стран, которые открыли свои границы для иностранцев после улучшения ситуации с коронавирусом.